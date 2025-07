Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser: ARD zeigt bewegende Doku über das Leben und Sterben der DSDS-Legende

Anfang der 2000er legte Daniel Küblböck einen kometenhaften Aufstieg bei DSDS hin, 2018 folgte die Schocknachricht: Küblböck soll während einer Kreuzfahrt spurlos verschwunden sein. Jetzt widmet die ARD dem DSDS-Star eine eigene Serie.

Daniel Küblböck schwang sich als schriller Entertainer bei Deutschland sucht den Superstar zur Kultfigur auf, doch statt einer Karriere im Musikbusiness kam alles anders: 2018 soll die DSDS-Legende während einer Kreuzfahrt über Bord gegangen sein. Bis heute wirft der rätselhafte Todesfall Fragen auf. Die ARD will nun Licht ins Dunkel bringen und das Schicksal des Realitystars in einer Dokuserie beleuchten. Darum geht es in Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser.

Hinweis: Der DSDS-Star outete sich vor ihrem Tod als trans Frau und lebte zuletzt unter dem Namen Lana Kaiser. Wir möchten ihre geschlechtliche Identität respektieren und werden deshalb im Artikel den Namen Lana Kaiser verwenden.



DSDS-Kult: Ganz Deutschland war im Küblböck-Fieber

Unglaubliche 23 Jahre sind vergangen, seit Pop-Titan Dieter Bohlen (71) zum allerersten Mal nach Deutschlands Superstar gesucht hat. Die erste Staffel von DSDS schlug ein wie eine Bombe und konnte zeitweise sogar mit Quoten-Giganten wie Wetten, dass..? mithalten. Vor allem die Gesangstalente der Original-Staffel schwangen sich zu echten Stars auf.

Auch wenn Kandidatin Lana Kaiser letztlich nur den dritten Platz machte, blieb sie Fans (damals noch als Daniel Küblböck) wegen ihrer flippen Art im Gedächtnis. Der schrille Paradiesvogel sorgte jede Folge für spektakuläre Auftritte und konnte sich trotz wackeliger Stimme bis ganz nach vorne kämpfen. Für den Sieg reichte es zwar nicht, aber mit der von Dieter Bohlen produzierten Single "You Drive Me Crazy" schaffte es die Sängerin trotzdem auf Platz 1 der deutschen Single-Charts.

Neue ARD-Serie deckt auf: Das mysteriöse Leben und Sterben einer Reality-Legende

Doch leider sollte es ganz anders kommen: Kaiser konnte nicht mehr an die kometenhaften Erfolge bei DSDS anknüpfen und versank nach einem Dschungelcamp-Abstecher nach und nach in der Bedeutungslosigkeit. Viele Jahre war es still um den zurückgezogen lebenden Realitystar, bevor 2018 dann eine Schocknachricht ganz Deutschland in Atem hält: Die als Lana Kaiser lebende Sängerin soll während einer Kreuzfahrt über Bord gegangen sein. Es ist nicht geklärt, ob es sich um einen Suizid handelt. Im Jahr 2021 wurde sie offiziell für tot erklärt.

Jetzt soll in einer dreiteiligen ARD-Dokuserie das bewegte Leben von Lana Kaiser beleuchtet werden. Wie kämpfte sich die queere Ikone aus der niederbayerischen Provinz in die Herzen der DSDS-Fans und weshalb wollte sie berühmt werden? Promis wie Drag-Ikone Olivia Jones und Supertalent-Juror Riccardo Simonetti erzählen von persönlichen Erinnerungen und würdigen einen Menschen, dessen Geschichte bis heute viele Fans beschäftigt.

So kannst du Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser gratis streamen

Neugierige Fans müssen sich noch einige Wochen gedulden. Die Küblböck-Story steht ab dem 26. August 2025 in der ARD Mediathek zum Streamen bereit.