Die Monster in Bird Box Barcelona einfach erklärt: Was bedeutet das Experiment am Ende?

Seit Freitag ist der Sci-Fi-Thriller Bird Box Barcelona bei Netflix verfügbar. Der Film spielt parallel zum Sandra Bullock-Film Bird Box aus dem Jahr 2018, der ebenfalls bei Netflix abrufbar ist. Es folgen Spoiler zur gesamten Geschichte von Bird Box Barcelona.

Die Handlung des Spin-offs ist etwas komplexer als im recht geradlinigen Vorgänger. In diesem Artikel erklären wir die verschiedenen Gestalten der Monster sowie das offene Ende.

Die Handlung von Bird Box Barcelona und der Twist kurz erklärt

Bird Box Barcelona beginnt erwartbar. Der Vater und ehemalige Ingenieur Sebastián (Mario Casas) streift mit seiner Tochter Anna (Alejandra Howard) durch das menschenleere Barcelona. Eine Art Invasion zerstörte die Zivilisation. Die Monster treiben Menschen bei Kontakt in den sofortigen Selbstmord. Auf offenen Straßen sowie in bedrohlichen Situationen tragen die Überlebenden deshalb Augenbinden oder einen anderen Sichtschutz. Wir befinden uns in einer so weit normalen, postapokalyptischen Situation.

Dann folgt der Twist: Der vermeintliche Protagonist Sebastián steht unter dem Einfluss der Monster. Sein Auftrag: möglichst viele Menschen den Monstern ausliefern. Die Handlung steht plötzlich Kopf. Und es wird noch komplizierter.

Was ist der Unterschied zwischen den Monstern und den Sehern in Bird Box Barcelona?

Was sind Seher? Sebastián brachte sich beim Anblick der Monster nicht selbst um wie ein Großteil der übrigen Menschheit. Beim Kontakt führte die Begegnung zu einer Art Assimilation: Er wird ein Teil der Bedrohung und zu einem sogenannten Seher. Sebastián erschleicht sich das Vertrauen von anderen Überlebenden, um sie später den Monstern auszusetzen. Er weiß jedoch nicht, was genau er tut. Die Monster gaukeln ihm vor, er würde die Menschen mit seinen Taten "erlösen". Er hält sie für Engel und die Apokalypse für gottgesandt.

Um ihn und andere Menschen auf diese Weise zu manipulieren, nehmen die Monster in ihren Köpfen Gestalten von Personen an, die den Sehern nahestehen. In Sebastiáns Fall ist das etwa dessen tote Tochter Anna. Anna erscheint im Film nach ihrem Tod als Geist oder Vision, die Sebastián zu seinen Taten motiviert.

Wie funktionieren die Monster? Die todbringenden Wesen treten im Film genau wie im Vorgänger Bird Box nicht körperlich auf. Wir erleben die Welt für kurze Momente durch ihre Perspektive, was bedeutet, dass sie eine Art körperliche Gestalt besitzen müssen. Der Film kündigt ihre Anwesenheit an, wenn sich in einer Szene die Schwerkraft aufhebt.

Den Menschen gelingt es trotz allem, eins der Monster zu fangen, wie das Finale zeigt. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.

Was bedeutet das Experiment am Ende von Bird Box Barcelona?

In den letzten Minuten des Films erfahren wir, dass sich ein Teil der übrigen Menschheit in Barcelona organisiert und von den Monstern erfolgreich abgeschottet hat. Claire (Georgina Campbell) wird von einer Ärztin verhört, die nach einer Art Impfung gegen die Wirkung der Wesen sucht. Die Seher werden als immun gegen die Monster eingestuft – ihre DNA wäre damit der "Schlüssel zur Immunität" und damit im Kampf gegen die Invasion.

Die letzte Szene von Bird Box Barcelona zeigt ein Experiment auf der Suche nach dem Heilmittel. Drei Ratten werden mit "Seher-Präparaten" ausgestattet. In einer abgeschlossenen Kammer werden die Tiere einem der Monster ausgesetzt. Das Ziel: Sie sollen länger als eine Minute überleben. Das Experiment schlägt fehl. Alle drei Ratten sterben gleichzeitig nach wenigen Momenten.

Die Suche nach einem Heilmittel verschiebt der Film auf einen möglichen weiteren Bird Box-Teil.

