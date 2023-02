Die Mumie-Star Brendan Fraser sprach für denselben Superman-Film vor wie Henry Cavill – obwohl er keinen Bock darauf hatte

Brendan Fraser war damals beim Casting für einen Superman-Film, der dann abgesagt wurde. Auch Henry Cavill wollte sich die Rolle schnappen.

Durch seine vielgelobte Performance in The Whale, der bei uns Ende April erscheint, darf sich Brendan Fraser große Hoffnung auf den Oscar als Bester Hauptdarsteller machen. Jetzt hat der Die Mumie-Star an sein Casting für eine Superman-Rolle erinnert, die seine Karriere wohl komplett verändert hätte. Auch der spätere Man of Steel Henry Cavill wollte sich die Rolle damals schnappen.

Schaut hier noch den Trailer zu The Whale:

The Whale - Trailer (English) HD

Superman-Rolle hat Brendan Fraser gelockt, aber auch abgeschreckt

Wie Deadline berichtet, sprach Fraser als Gast in der Howard Stern-Show über sein damaliges Superman-Casting. Bei dem Film handelte es sich um Superman: Flyby, der von J.J. Abrams entwickelt wurde und an einigen Stellen entscheidend von der bekannten Mythologie des DC-Helden abweichen sollte.

Gegenüber Howard Stern spricht Fraser darüber, dass ihn die Rolle aber auch abgeschreckt hat und er eigentlich keine Lust hatte, weil sie ihn wohl für den Rest seines Lebens verfolgt hätte:

Natürlich ist es eine lebensverändernde, erstaunliche Gelegenheit, aber ich musste mich damit abfinden: 'Okay, sagen wir, du bekommst den Job, der Mann aus Stahl zu sein. Es wird auf deinem Grabstein eingraviert. Bist du damit einverstanden? Du wirst für immer als der Mann aus Stahl bekannt sein.'

Es war eine Art faustischer Pakt, der in [das] Gefühl einfloss, und ich glaube, ich wollte nicht nur für eine Sache bekannt sein, weil ich mein ganzes Berufsleben stolz auf Vielfalt war. Ich bin kein One-Trick-Pony.

Fraser erzählt auch, dass bei seinem Vorsprechen wohl gemerkt wurde, dass er nur mit 98 Prozent bei der Sache war. Daher wurde er für den Superman-Part ausgeschlossen.

Neben Fraser war auch Henry Cavill damals an der Rolle in Superman: Flyby interessiert. Von dem Schauspieler existiert ein Screen Test-Clip dazu:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zur Produktion von Superman: Flyby kam es schließlich nie. Fans protestieren gegen das Projekt, wonach Warner Bros. den Film absagte. Ab dem 27. April 2023 könnt ihr euch dafür Brendan Fraser in The Whale bei uns im Kino anschauen.