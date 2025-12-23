Die mysteriösen Chips in Fallout Staffel 2 erklärt: Das steckt hinter der Gedankenkontrolle

Der Staffelauftakt von Fallout war ein echter Banger. Und zwar wörtlich, denn wir wurden mit einem Gerät konfrontiert, das unabsichtlich zu einer Explosion des Verstandes führt.

Selbst Fans der Spielevorlage von Fallout dürfte das Gerät, mit dem Mr. House (Justin Theroux) einen Rüpel unter seine Kontrolle gebracht hat, neu sein. Die Gedankenkontrollchips kamen bisher in keinem der Spiele vor. Für die Serie ist die Neuerfindung allerdings eine willkommene Idee, da sie sich wunderbar in ihre dystopische Welt einfügt. Aber was genau hat es eigentlich mit diesen seltsamen Chips auf sich?

Die Gedankenkontroll-Chips tauchten im Staffelauftakt von Fallout zweimal auf

Zu Beginn der ersten Folge der 2. Staffel konnten wir verfolgen, dass Mr. House in einer Bar einem anderen Robert House im Fernsehen zusieht. Kurze Zeit später versuchen einige unzufriedene Arbeiter, ihm eine Lektion zu erteilen. Daraufhin verpasst er einem der Angreifer ein Gerät, das sich in dessen Nacken festbeißt. Der Mann befolgt nun die Befehle von Mr. House und tötet seine Kollegen.

Das Gerät funktioniert allerdings nicht einwandfrei und der Arbeiter schafft es, sich gegen den Einfluss zu wehren. Als Mr. House durch seine Fernbedienung das Signal des Geräts verstärkt, explodiert dem Arbeiter wortwörtlich der Kopf. Zurück bleibt lediglich das Gerät, an dem noch ein Hautfetzen klebt.

Später, in der Zeitlinie der Zukunft, taucht der Chip in Vault 24 erneut auf. Mit Lucy (Ella Purnell) und dem Ghul (Walton Goggins) finden wir heraus, dass in der Anlage weiter an dem Chip geforscht wurde. Die Chips sind nun erheblich kleiner und dienten dazu, aus Bunkerbewohnern Kommunisten zu machen.

Hank MacLean (Kyle MacLachlan), Lucys Vater, war ebenfalls kurz zuvor in dem Vault. Dort nutzte er den Chip, um Lucy eine Nachricht zu hinterlassen. Er hat den Chip an einem unfreiwilligen Opfer angebracht und dieses gezwungen, eine Nachricht an seine Tochter zu übermitteln. Im Anschluss explodiert dem armen Tropf ebenfalls der Schädel.

Welche Rolle spielen die Gedankenkontroll-Chips in Fallout?

Bisher scheinen die Chips zur Gedankenkontrolle noch große Fehler zu haben. Man kann davon ausgehen, dass der Nachrichtenüberbringer, den Hank benutzt hat, sterben sollte. Allerdings sieht man an der Reaktion von Mr. House in der Anfanggsszene, dass diese Funktion eigentlich nicht eingeplant ist. Bedenkt man die Geschichte von Fallout, ergibt eine Theorie von Nerdist erstaunlich viel Sinn.

Demnach wurden die Chips von RobCo entwickelt, um die gesamte Menschheit zu kontrollieren. Auch wenn es für die kontrollierende Macht sicher nützlich ist, unerwünschte Subjekte per Kopfexplosion zu eliminieren, sind RobCo, Vault und Co. am Ende auf etwas Anderes aus – nämlich darauf, die Welt nach ihren Vorstellungen zu formen.

Hank MacLean spielt hierbei eine spannende Rolle. Nachdem er in einem geheimen Vault angekommen ist und sich neu einkleidet, setzt er eine Nachricht an einen unbekannten Empfänger ab. Darin spricht er auch über die Chips und erwähnt, dass Fortschritte vor allem in der Größe der Geräte gemacht wurden.

Er verspricht auch, dass er das bisherige Problem lösen kann und dafür über seine Beförderung sprechen will. Möglicherweise ist der Empfänger der Nachricht ja Mr. House persönlich, bei welchem sämtliche Fäden zusammenlaufen könnten. Der Rest der Staffel wird hoffentlich ein wenig Licht ins Dunkel bringen.

Wann erscheinen die Folgen 2 und 3 von Fallout Staffel 2?

Anders als Staffel 1 wird Fallout Staffel 2 wöchentlich auf Amazon Prime Video fortgesetzt. Immer mittwochs erscheinen um 3 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit neue Folgen. Die Episoden 2 und 3 sind ab dem 24. und 31. Dezember verfügbar.