Die nächste Star Wars-Serie startet schon morgen: Sie verrät die Vorgeschichte eines legendären Bösewichts

Andor ist nicht die einzige Star Wars-Serie, die aktuell bei Disney+ läuft. Pünktlich zum großen Star Wars-Tag veröffentlicht der Streaming-Dienst sechs Episoden, die uns in die Unterwelt entführen.

Der 4. Mai wird jedes Jahr von Star Wars-Fans zum Anlass genommen, um die beliebte Sternensaga zu feiern. Grund dafür ist die phonetische Ähnlichkeit bei der englischen Aussprache des Datums und dem berühmtesten aller Star Wars-Zitate: "May the Forth be With You" (zu Deutsch: "Möge die Macht mit dir sein").

Auch Lucasfilm, der Heimathafen des Franchise, nutzt den 4. Mai, um die weit entfernte Galaxis zu zelebrieren und auszubauen. Dieses Jahr erwartet uns der Start einer neuen Animationsserie, namentlich Star Wars: Geschichten der Unterwelt. Euch erwarten insgesamt sechs Episoden mit einer Lauflänge von rund 15 Minuten.

Geschichten der Unterwelt bringt zwei zwielichtige Star Wars-Figuren bei Disney+ zurück

Geschichten der Unterwelt ist der neueste Teil der von The Clone Wars-Mastermind Dave Filoni geschaffenen Anthologie-Reihe, die sich bis dato aus zwei Kapiteln zusammensetzt: Geschichten der Jedi (2022) und Geschichten des Imperiums (2024). Im Mittelpunkt der neuen Episoden befinden sich Asaj Ventress und Cad Bane.

Hier könnt ihr den Trailer zu Geschichten der Unterwelt schauen:

Star Wars: Geschichten der Unterwelt - S01 Trailer (Deutsch) HD

Bei Asaj Ventress handelt es sich um eine abtrünnige Jedi, die in der Zeit der Klonkriege unter Count Dooku diente. Dementsprechend tauchte die Figur erstmals in The Clone Wars auf, ehe sie in diversen Comics und Büchern vertieft wurde. Auch in The Bad Batch, der Nachfolgeserie zu The Clone Wars, hatte sie einen Gastauftritt.

Kopfgeldjäger Cad Bane stammt ebenfalls aus diesem Animationskosmos, spaziert seit Das Buch von Boba Fett jedoch auch im Live-Action-Gewand durch die weit entfernte Galaxis. Mit seinen roten Augen und seiner kratzigen Stimme hat er sich im Lauf der Zeit in einen der unheimlichsten Star Wars-Bösewichte verwandelt.

Wie ist Cad Bane so unheimlich geworden? Die neue Star Wars-Serie könnte die Antwort liefern

Was wäre, wenn Clint Eastwoods Mann ohne Namen aus der Dollar-Trilogie von Sergio Leone eine Albtraumgestalt wäre? Cad Bane liefert genau die Antwort auf diese Frage. Ausgehend vom Trailer zu Geschichten der Unterwelt erfahren wir jetzt, was in seiner Vergangenheit passiert ist, dass er sich in so einen Creep verwandelt hat.

"Du hast mir alles genommen", raunt eine tiefe Stimme, wenn sich Cad Bane im Trailer ins Bild bewegt. Kurz davor wird suggeriert, dass Bane seinen besten Freund betrogen oder sogar im Stich gelassen hat. Offenbar versteckt sich hinter dem kaltblütigen Killer eine zerrissene Seele, die wir nun in Geschichten der Unterwelt kennenlernen.