Carrie Fishers Tochter teilt berührendes Bild zum Star Wars-Feiertag und Fans sind den Tränen nahe: "Bringt mich zum Weinen

Billie Lourd, die Tochter von Prinzessin Leia-Darstellerin Carrie Fisher, teilte am Star Wars-Feiertag ein ganz besonderes Bild, um an ihre verstorbene Mutter zu erinnern.

Wie jedes Jahr am 4. Mai haben sich Star Wars-Fans im Internet zusammengefunden, um die Sternensaga zu feiern. Grund dafür ist die phonetische Ähnlichkeit bei der englischen Aussprache des Datums und dem berühmtesten aller Star Wars-Zitate: "May the Force [bzw. May the Fourth] be With You" (zu Deutsch: "Möge die Macht mit dir sein").

Während Lucasfilm die neue Animationsserie Geschichten der Unterwelt veröffentlicht hat, haben auch einige Beteiligte des Franchise Erinnerungen an die vergangenen Dekaden geteilt. In diesem Zuge gab es sehr viel Liebe für die 2016 verstorbene Carrie Fisher, die als Prinzessin Leia in den Star Wars-Filmen zu sehen war.

Zum Star Wars-Feiertag: Billie Lourd erinnert mit berührendem Bild an ihre Mutter Carrie Fisher

Ein ganz besonderer Social-Media-Post kommt von Billie Lourd, Carrie Fishers Tochter. Auf Instagram zeigt sie ein Bild ihrer eigenen Kinder, die gebannt ihrer Großmutter in Die Rückkehr der Jedi-Ritter im Fernsehen zuschauen. Die Kommentare fallen sehr emotional aus. "Oh, das bringt mich zum Weinen", schreibt ein Fan.

Fisher gehört mit Mark Hamill und Harrison Ford zum Original-Trio der Reihe. 1977 war sie erstmals in der weit entfernten Galaxis zu sehen. Fünf weitere Auftritte folgten – der letzte posthum in Der Aufstieg Skywalkers. Hierfür wurden nicht verwendete Szenen sowie Archivmaterial kombiniert, um Prinzessin bzw. General Leia zu verabschieden.

Alle Star Wars-Filme mit Carrie Fisher:

Auch Billie Lourd ist seit Episode 7 in den Sternenkrieg involviert. Als Lieutenant Kaydel Ko Connix spielte sie in allen drei Teilen der Sequel-Trilogie mit. Ob wir sie auch in einem der kommenden Star Wars-Filme sehen werden, die nach Der Aufstieg Skywalker angesiedelt sind, ist bisher unklar. Aktuell kämen dafür zwei Projekte infrage.

Die Star Wars-Saga geht weiter: Zwei neue Filme für die Zeit nach der Sequel-Trilogie geplant

Bereits im Herbst beginnen die Dreharbeiten für Star Wars: Starfighter von Deadpool & Wolverine-Regisseur Shawn Levy, der fünf Jahre nach der Schlacht um Exegol spielt und im Mai 2027 ins Kino kommt. Darüber hinaus befindet sich ein Rey-Film mit Daisy Ridley in Arbeit, der bisher unter dem Arbeitstitel New Jedi Order gehandelt wird.

In beiden Filmen könnte Connix als Teil des Widerstands auftreten, der nun damit beschäftigt ist, die Galaxis nach dem Niedergang der Ersten Ordnung neu aufzubauen. Damit würde Billie Lourds Figur dem Vorbild von Carrie Fishers Leia folgen.