Die neue Serie von Supernatural-Star Jensen Ackles ist richtig schlecht und trotzdem ein riesiger Hit

Vor fünf Jahren endete Supernatural, jetzt ist Jensen Ackles in einer neuen Serie zu sehen, die Fans und Kritik spaltet. Dennoch stürmt der Titel aktuell die Prime-Streaming-Charts.

Für Supernatural-Star Jensen Ackles war die Amazon-Serie Countdown seine erste Hauptrolle seit dem großen Fantasy-Horror-Hit. Trotz vernichtender Kritiken hat sich Countdown zu einem Publikumshit entwickelt und stürmt direkt auf Platz 2 der meistgestreamten Serien bei Amazon Prime Video.

Bei Amazon Prime: Jensen Ackles neue Serie fällt bei der Kritik durch, aber die Fans schauen sie trotzdem gerne

Eigentlich sah es für die Thriller-Serie Countdown gar nicht gut aus. Sie startete mit vernichtenden Kritiken und liegt aktuell bei einem mageren Score von gerade einmal 36 Prozent auf Rotten Tomatoes . Doch allen negativen Stimmen zum Trotz hat sich Countdown zu einem Erfolg beim Publikum entwickelt, das die Serie mit 72 Prozent bei Rotten Tomatoes deutlich besser bewertet.

Dass Countdown nun auf Platz 2 der Streaming-Charts von Amazon Prime Video steht, dürfte auch an den vielen Ackles-Fans liegen, die vor allem den Schauspieler und seine "unwiderstehliche Präsenz" in höchsten Tönen loben. Trotz der schlechten Kritiken zeigt sich: Manchmal entscheidet eben doch das Publikum, was ein Erfolg wird.

Bislang wurden vier Episoden veröffentlicht. Folge 5 von Countdown startet dann am Mittwoch, dem 9. Juli 2025 bei Prime.

So sehen die aktuellen Prime-Serien-Charts aus

Bleibt abzuwarten, ob es Countdown noch gelingen wird, die Roman-Adaption Solange wir lügen einzuholen. In beiden Serien geht es um Vertuschung und dunkle Geheimnisse, wobei das Umfeld nicht unterschiedlicher sein könnte.

Während in Solange wir lügen ein reicher Teenie versucht, hinter den Grund ihres Gedächtnisverlusts zu kommen, sehen wir in Countdown einen Undercover-Ermittler, der auf dunkle Verschwörungen in der Regierung stößt.