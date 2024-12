Die neue Show von Stefan Raab und "Bully" Herbig fällt bei Fans gnadenlos durch – besonders Raab kriegt viel Kritik ab

Am Samstagabend lief Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli erstmals auf RTL. Bei Fans kam die Show nicht so an, wie gedacht.

Dass Stefan Raab gemeinsam mit Micheal "Bully" Herbig einen neue auf die Beine gestellt hat, ist kein Geständnis mehr. Am vergangenen Samstagabend lief die erste Ausgabe von Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli zur Primetime bei RTL. Wer sich noch an Schlag den Raab erinnern kann, dem dürfte das Konzept der neuen Sendung bekannt vorkommen: Stefan und "Bully" treten in verschiedenen Spielen gegen einen Kandidaten oder eine Kandidatin an. In jeder Runde werden Punkte gesammelt, wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt. Fans sind vor allem von Stefan Raab nicht begeistert. Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli: Der Showmaster muss Kritik einstecken Fans geben via Instagram ihr gnadenloses Feedback zur neuen Show und allen Beteiligten ab. Und fest steht für die meisten: Raab hat sich in den vergangenen Jahren wohl nicht geändert – und das kritisieren die Zusehenden. Unter einem Beitrag zur Sendung auf dem offiziellen Instagram-Account von RTL+ und Stefan Raab hielten die User und Userinnen mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg: Der Raab nervt extrem. Diese blöde Fragerei. Als ob die Regeln nicht verstehen würde. Nur der Kandidat und Bully wäre cool. Mit dieser Sicht ist der Fan nicht allein. Vielen stieß Raabs „Gehabe“ übel auf und Raab habe sich teilweise wie ein kleines Kind verhalten, wenn es Aufmerksamkeit brauche. Eine weitere Userin meinte: Raab ruiniert die Show mit seinem ewigen Verdacht, übervorteilt zu werden. Ein Hoch auf Bully, der durch Humor versucht, den anstrengenden Raab auszugleichen. Andere hoffen, dass es von der Show keine weitere Ausgabe geben wird. Das alte Konzept und Raabs ständige Fragerei seien einfach überholt. Auch interessant: Diese Stars ziehen ins Dschungelcamp 2025 Nicht nur Raab bekommt Kritik: Auch die Moderation fällt durch Die Fans haben es mit ihrer gnadenlosen Kritik aber nicht nur auf Stefan Raab abgesehen. Auch Elton, der an diesem Abend die Moderation übernahm, bekommt heftigen Gegenwind. So schrieb eine Userin: Es könnte eine schöne neue Show sein - wenn sie einen fähigen und angenehmen Moderator hätte. Andere forderten Eltons Rauswurf, denn die Show sei Dank ihm „ungenießbar“. Auch der Umgang mit Kandidat Marc gefiel den meisten nicht. Sie machten deutlich: Hätte es schön gefunden, wenn ihr den Marc ab und zu mal bisschen nett gegenüber gewesen wärt, mal was Nettes sagen, oder abklatschen. Was glaubt ihr, wie unangenehm es ist, wenn man da allein gegen zwei so Größen spielt. Umso mehr durften sich die Fans wohl gefreut haben, dass sich "Schnulli" Marc am Ende gegen Raab & Bully behaupten konnte. Marc gewann die Show und die damit verbundenen 250.000 Euro.