"Traum geht in Erfüllung": RTL bestätigt die ersten beiden Dschungelcamp-Stars 2025

Endlich ist es so weit: Die offizielle Cast-Ankündigung fürs Dschungelcamp 2025 beginnt. Diese beiden Promis ziehen ins australische Outback.

Nur noch wenige Wochen, dann heißt es wieder: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Im Netz kursieren deshalb schon lange Gerüchte, welche Promis sich 2025 ins Dschungelcamp wagen. Jetzt startet die offizielle Ankündigung und RTL gibt gleich zwei Promis bekannt, die es sich zwischen Kakerlaken und Spinnen gemütlich machen werden. Um wen es sich handelt, erfahrt ihr hier.

"Das ist alles unvorstellbar": Dieser Realitystar zieht ins Dschungelcamp 2025

Für die meisten dürfte diese Ankündigung wohl nicht überraschend sein, denn die Gerüchte scheinen zu stimmen: Maurice Dziwak ist im Januar bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! dabei. Der Realitystar machte vor allem mit dem Streit mit Aleks Petrovic in Das Sommerhaus der Stars auf sich aufmerksam. Maurice war unter anderem bei Are You The One? und der dazugehörigen VIP-Ausgabe und bei Kampf der Realitystars zu sehen.

Für den werdenden Vater geht mit seiner Dschungelcamp-Teilnahme ein echter Traum in Erfüllung. Im Interview mit RTL verrät er:

Ich hab alles mit meiner Mama und meinem Papa auf der Couch geguckt und jetzt bist du selbst Teil davon. […] Das ist alles so unvorstellbar. Aber für mich bedeutet das sehr viel. Das war ein Traum von mir und der Traum geht in Erfüllung. Dafür bin ich unfassbar dankbar.

Maurice ist sich aber auch sicher, dass er für seinen Dschungelcamp-Einzug von vielen belächelt werden wird. Wie die Chancen des selbsternannten Löwen stehen, werden Fans schon bald herausfinden.

Camp-Mama? Nein, danke! Lilly Becker will eine andere Seite von sich zeigen

Lilly Becker ist eine feste Größe im Showgeschäft und konnte bei Global Gladiators ihren Kampfgeist beweisen. Jetzt geht es für die Ex-Frau von Boris Becker auf direktem Weg ins Dschungelcamp. Was sie sich von der Teilnahme erhofft? Sie wolle ihre Rolle als Mama ablegen und ihrem Sohn zeigen, dass sie auch anders kann. Für Lilly Becker dürfte aber auch eine kleine Finanzspritze gerade recht kommen. Sie befindet sich laut RTL gerade in einem Schuldenstreit mit Pierre Uebelhack. Da dürfte ihre angebliche Gage von 300.000 Euro und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro helfen.

Dschungelcamp 2025: Wann geht es los?

Das Warten hat bald ein Ende: Am 24. Januar startet die 18. Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus. In diesem Jahr findet die Live-Ausstrahlung zur Primetime um 20:15 Uhr auf RTL statt. Das Finale wird am 9. Februar ausgestrahlt.