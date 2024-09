Die neue Staffel Temptation Island VIP: Starttermin und alle Paare im Überblick

Bald geht es wieder für vier Paare auf die Beziehungsprobe. Bei Temptation Island VIP können diesmal (mehr oder weniger) bekannte Prominente in der fünften Staffel ihre Eifersucht und Treue unter Beweis stellen. Alle Paare im Überblick.

Am 2. Oktober startet die 5. Staffel von Temptation Island VIP. Vier prominente Paare werden wieder der Versuchung widerstehen müssen, um ihre gemeinsame Beziehung zu stärken. Die “Versuchung im Paradies” findet diesmal auf der griechischen Insel Korfu statt. Die neue Staffel will sich auch mit einem neuen Look präsentieren, sogar das Intro ist neu. Neu ist natürlich auch die Auswahl der Kandidat:innen.



Lisa-Marie und Akka bei Temptation Island: Kann das Dubai-Glück auch auf Korfu standhalten?





Lisa-Marie Straube und Furkan Akkaya alias “Akka”, bekannt aus Too Hot to Handle, treten als das jüngste Paar bei Temptation Island VIP an. Die beiden sind letztes Jahr direkt nach Dubai gezogen, nachdem sie sich in Dortmund kennengelernt haben. Lisa-Marie will vor allem beweisen, dass ihre Beziehung echt ist und sich gegen falsche Gerüchte wehren. Inzwischen ist auch bekannt, dass Lisa-Marie schwanger ist. Ob das sie oder Akka bei Tempation Island beeinflusst hat, verraten wir jedoch nicht.



Jessica und Germain wollen bei Temptation Island Altlasten aus der Beziehung ausräumen





Jessica und Germain haben sich bei Ex on the Beach kennengelernt und sind später zusammengekommen. Germain, der anfangs von Jessica zurückgewiesen wurde, will sich ihr durch die Teilnahme an Temptation Island beweisen und sein altes Image als “Player” ablegen.



Sarah-Jane und Tinush als Wollnys bei Temptation Island





Sarah-Jane Wollny und Tinush sind mitunter am meisten bekannt durch Die Wollnys. Das prominente Paar ist seit einigen Jahren zusammen und hat auch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Tinush kann sich ihr nicht immer öffnen, während Sarah-Jane einen Kinderwunsch hat, den Tinush nicht erfüllen möchte. Da Temptation Island bereits im Frühjahr abgedreht wurde, sind die beiden derzeit auch in der neuen Staffel von Die Wollnys zu sehen.



Adrian und Rebecca mussten schon vor Temptation Island mit einem Betrug kämpfen





Rebecca und Adrian haben sich letztes Jahr bei Bachelor in Paradise kennengelernt. Doch in ihrer Beziehung gab es bereits den ersten Vertrauensbruch: Adrian hat Rebecca in einem Club betrogen. Auf Temptation Island wollen beide ihr Vertrauen und ihre Treue unter Beweis stellen. Adrian muss dabei besonders vorsichtig sein, denn für Rebecca bedeutet ein Kuss mit einer anderen Frau das Ende der Beziehung.



Wann und wo läuft die neue Staffel Temptation Island VIP?

Tempation Island VIP startet am Mittwoch, den 2. Oktober auf RTL. Die Staffel besteht aus 12 Folgen und einer Wiedersehensfolge am Ende der Staffel. Wer RTL+ abonniert hat, kann die neue Staffel von Temptation Island VIP bereits ab dem 25. September sehen.