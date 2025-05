Die neue The Rookie-Folge bringt einen Fanliebling zurück – kaum jemand weiß, dass der Star ein Deutscher ist

In der neuen Folge von The Rookie Staffel 7 gibt es ein unerwartetes Wiedersehen mit einem Fanliebling, der zuletzt in Staffel 6 der beliebten Krimi-Serie zu sehen war.

Fans von The Rookie dürfen sich aktuell wöchentlich über eine frische Folge der beliebten Krimi-Serie mit Nathan Fillion freuen. In der neuesten Episode aus Staffel 7 gibt es dabei ein Wiedersehen mit einem Fanliebling, der schon länger nicht mehr in der Serie zu sehen war. Was viele The Rookie-Fans jedoch nicht wissen, ist, dass der Schauspieler aus Deutschland kommt.

Achtung, es folgen Spoiler zu The Rookie Staffel 7 Episode 17!

Flula Borg kehrt in The Rookie Staffel 7 zurück: Fanliebling kommt mit Auftrag zu Nolan und Bailey

In der Folge mit dem Titel Mutiny and the Bounty stattet Skip Tracer Randy (Flula Borg) dem LAPD einen Besuch ab und bittet Nolan (Nathan Fillion) und Bailey (Jenna Dewan) darum, ihn bei einer großen Geste zu unterstützen. Denn Randy hat ein Auge auf Chastity Snead (Meg DeLacy) geworfen, die Freundin von Nolans Halbbruder Pete (Pete Davidson).

Der Kryptomilliardär stellt den beiden für ihre Hilfe eine stattliche Summe in Aussicht: 1 Million US-Dollar winken ihnen, was sämtliche ihrer Probleme ins Reine bringen könnte. Dazu gehört etwa ihr kaputtes Dach. Doch als Chastity entführt wird und die Entführer noch höhere Summen Lösegeld fordern, wird Randys große Geste nebensächlich. Oder hängt das alles miteinander zusammen?

The Rookie-Fans haben Randy-Darsteller Flula Borg schon vor vielen Jahren lieben gelernt, denn der exzentrische Skip Tracer feierte in Staffel 4 sein Seriendebüt und war seitdem in fünf Episoden über mehrere Seasons verteilt zu sehen. Seinen letzten Auftritt hatte er bei Nolans und Baileys Hochzeit in der 2. Folge von Staffel 6, die vor gut einem Jahr ausgestrahlt wurde.

Was jedoch nur wenige deutsche wie internationale The Rookie-Fans wissen, ist, dass Borg tatsächlich aus Deutschland kommt. Der Schauspieler und Entertainer wurde im bayerischen Erlangen geboren, zog jedoch später in die USA. Mit seinem YouTube-Kanal Flula erlangte er internationale Berühmtheit und landete Rollen in Filmen wie Pitch Perfect 2 und The Suicide Squad.

Wann und wo könnt ihr The Rookie Staffel 7 schauen?

Episode 17 von Staffel 7 erscheint am heutigen Freitag, den 9. Mai 2025 in der englischen Originalfassung bei WOW im Streaming-Abo *. Dort gibt es aktuell wöchentlich eine neue Folge zu sehen. Die deutsche Synchronfassung steht jeweils eine Woche später bei dem Streamer bereit. Folge 17 könnt ihr auf Deutsch ab dem 16. Mai 2025 streamen.

