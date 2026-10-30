Christopher Nolans Odysseus kehrt endlich heim – auch zu uns. Insbesondere das Bonusmaterial der Odyssee klärt viele "Wie hat er das nur gemacht?"-Fragen auf, die mich seit dem Kinobesuch beschäftigt haben.

Obwohl ich Die Odyssee drei Mal in unterschiedlichsten Formaten im Kino gesehen habe, fieberte ich gespannt auf die Heimkinoveröffentlichung hin. Nicht nur, weil ich Nolans Meisterstreich jetzt wieder und wieder sehen kann, sondern auch, weil hier der lang erwartete Blick hinter die Kulissen in den Extras wartet. Entsprechend genau habe ich das Bonusmaterial unter die Lupe genommen, als ich die Blu-ray-Discs schon vor ihrem regulären Erscheinen ansehen durfte.



Heute startet Die Odyssee im Stream, auf DVD, Blu-ray und in 4K

Ab dem heutigen 18. November 2026 ist es so weit: Die Odyssee startet im Heimkino. Nun können auch diejenigen, die es nicht ins Kino geschafft haben (oder den Film nochmal gucken wollen), das bodenständige Epos erleben. Käuflich erwerben könnt ihr folgende Varianten, um euch mit Matt Damon auf den entbehrungsreichen Heimweg aus dem Trojanischen Krieg nach Ithaka zu machen:

Alle vier physischen Veröffentlichungen enthalten eine zweite Bonus-Disc mit Extras, die exklusive Einblicke hinter die Kulissen gewährt.

Dass die Discs nach dem Run auf unterschiedlichste Kino-Vorstellungen von IMAX bis 70 mm keine unterschiedlichen Formatfassungen anbieten, ist schade. Aber immerhin gaben die Extras wertvolle Einblicke, die mich nun noch mehr über Christopher Nolans Mammutwerk staunen lassen.

Heimkino-Offenbarung: Das Bonusmaterial der Odyssee hat mir die Augen geöffnet

Das mehrmalige Schauen von Nolans Odyssee zeigte mir immer neue Facetten seines Historienepos. Während der fast dreistündige Film sich lange in den Kinos hielt und dabei erstaunliche Rekorde brach, blieben die Blicke hinter die Kulissen jedoch rar gesät. Wahrscheinlich, weil der Regiemeister sich so früh noch nicht in die Karten schauen lassen wollte. Ein kurzer Blick auf die Zyklopen-Puppe hier und Geschichten von lebendig begrabenen Crew-Mitgliedern dort waren alles, was im Vorfeld durchsickerte.

Diese Geheimniskrämerei ändert sich zum Glück mit der Heimkino-Veröffentlichung. Wohlüberlegte Kostüme, auf historisch geschützten Burgen erbaute Sets und der Wahnsinn des Drehs mit sperrigen IMAX-Kameras werden in den Extras offengelegt. Insbesondere das Featurette "Offenkundige Magie" (Apparent Magic) beantwortete endlich meine Fragen, wie der auf Realismus setzende Nolan so manche Szene erschaffen hatte.

Die von Circe (Samantha Morton) verformten animatronischen Schweineköpfe sind hier buchstäblich augenöffnend und auch die wahre Komplexität des Zyklopen Polyphemus setzt sich erstmals vollständig zusammen. Nolans Crew stellte bewegte Bäume auf riesige Plattenteller, und erschuf das weitläufige Gebäudemeer Trojas durch den optischen Trick einer erzwungenen Perspektive. Als ich zudem endlich aufgeklärt wurde, dass der praktische Teil des Meeresstrudels Charybdis durch im Kreis fahrende Motorboote erzeugt wurde, musste ich laut lachen. Odyssee-Fans kommen in dem etwa zwei Stunden langen Bonusmaterial also definitiv auf ihre Kosten.

Folgende Extras findet ihr im Bonusmaterial von Die Odyssee:

Hinter den Kulissen – 12 Special Features und Making-of-Featurettes zur Produktion Einen Kurs festlegen (Wie Homers Literaturklassiker zum Filmepos wurde)

Erfahre, wie Christopher Nolan die anspruchsvolle Aufgabe anging, ein Werk der klassischen Literatur in ein filmisches Epos zu verwandeln. Ikonen (Casting, Kostüme und Make Up erschaffen die Figuren)I Das größtmögliche Fenster (Die Arbeit mit der IMAX-Kamera) Am Drehort (Am Set internationaler Schauplätze von Griechenland bis Island) Das Pferd (Die Erschaffung des Trojanischen Pferdes) Der Trojanische Krieg (Dreh in Marokko mit speziellem Feuer-Licht) Ithaka (Odysseus' Heimat entsteht auf der italienischen Insel Favignana) Kampfbereit (Die Action mit Matt Damon, Tom Holland und dem Stunt-Team) Offensichtliche Magie (Erschaffung des Übernatürlichen mit Spezialeffekten und visuellen Effekten) Das Seevolk (Dreh auf dem Meer im umgebauten Wikingerschiff) Die Filmmusik (Komponist Ludwig Göranssons neue Klangwelten) Auf der Zielgeraden (Postproduktion & Schnitt)

– 12 Special Features und Making-of-Featurettes zur Produktion Die Reise des Films Die Odyssee (das Filmmaterial verlässt das Set)

(das Filmmaterial verlässt das Set) Trailer (inkl. dem exklusiven IMAX-Prolog)

(inkl. dem exklusiven IMAX-Prolog) Musikvideo "When I'm Home"

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