Bildgewaltiger Trailer zur Neuauflage einer der größten Abenteuergeschichten: Allein die Stars sind der Hammer

Eine der größten Abenteuergeschichten aller Zeiten wird bei MGM+ als neue Serie aufgelegt, mit absoluter Starbesetzung. Jetzt gibt es endlich auch einen ersten bildgewaltigen Trailer.

Mit Die Schatzinsel wird dieses Jahr eine der legendärsten Abenteuergeschichten aller Zeiten nach dem Literaturklassiker von Robert Louis Stevenson in Form einer Serie bei MGM+ neu aufgelegt. Jetzt gibt es endlich einen ersten Trailer, der einen ersten Einblick auf die spektakulären Bilder und den hochkarätigen Cast gewährt.

Seht hier den ersten Trailer zu Die Schatzinsel:

Die Schatzinsel - S01 Trailer (Deutsch) HD

Neue Schatzinsel-Serie mit absolutem Star-Cast

MGM+ hat einen ersten Trailer zur neuen Schatzinsel-Serie von Robert Murphy veröffentlicht. Die Handlung rund um Jim Hawkins und Long John Silver, die sich nach dem Tod des Seemanns Billy Bones auf Schatzsuche begeben, wird hier als Coming-of-Age-Geschichte mit jeder Menge Action neu erzählt. In der Serie gerät auch Jims Mutter Bess verstärkt in den Vordergrund, die hier von Hayley Atwell verkörpert wird.

Neben Atwell sind auch Jack Huston und der The Boys-Star Tomer Capone teil des Casts. Tom Sweet schlüpft in die Rolle des Jim Hawkins und der legendäre Long John Silver wird von niemand Geringerem als dem fantastischen David Oyelowo verkörpert. Der erste Trailer verspricht bereits aufwendig produzierte Action und besticht mit wunderschönen Landschaftsaufnahmen, welche zum großen Teil in Spanien und Großbritannien gedreht wurden.

Hayley Atwell könnt ihr diese Woche außerdem wieder im Kino in der neuen Extended Fassung von Avengers: Endgame mit nie gezeigten Szenen sehen.

Wann und wo kann man die Schatzinsel sehen?

Hierzulande kann die sechs Episoden umfassende Serie ab dem 11. Oktober wöchentlich über den kostenpflichtigen Streaming-Kanal von Amazon Prime Video, MGM+, gestreamt werden. Um den Kanal zu abonnieren oder die Testphase zu aktivieren, benötigt man ein Abo bei Amazon Prime.

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