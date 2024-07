Die Skandalshow Promis unter Palmen kehrt zurück – und die Fans reagieren ganz anders als erwartet

Auf diese Nachricht haben Reality-Fans über drei Jahre gewartet: Geht es trotz Absetzung mit Promis unter Palmen weiter? Jetzt gibt es endlich eine Antwort.

Die 1. Staffel von Promis unter Palmen flimmerte bereits vor vier Jahren über die Bildschirme. Schon 2020 sorgte die Sendung und ihre Kandidat:innen für mächtig Wirbel. Ein explosiver Cast, eine traumhafte Villa am Strand und die unterschiedlichsten Challenges brachten den gewünschten Erfolg des neuen Formats. Für die Verantwortlichen war also klar, dass es weitergehen wird.



„Aus Pietätsgründen“: Promis unter Palmen wird abgesetzt!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So unterhaltsam die 1. Staffel gewesen sein mag, warfen die Fans den Teilnehmenden gegenüber Claudia Obert Mobbing vor. Gegen die Vorwürfe habe der Sender nach ihrer Meinung aber nicht richtig gehandelt. Die Verantwortlichen haltenweiter an dem Konzept fest, doch die neuen Folgen laufen anders als gewünscht. 2021 hatte sich Sat.1 dazu entschieden die Reality-Show noch während der Ausstrahlung der 2. Staffel abzusetzen. Der Sender war erneut in harte Kritik geraten, nachdem sich Kandidat Prinz Marcus von Anhalt gegenüber seiner Mitstreiterin Katy Bähm homophob äußerte. Nachdem bereits zwei Folgen ausgestrahlt wurden, verstarb wenige Tage später der damals teilnehmende Willi Herren . Die Ereignisse überschlugen sich, welche den Münchener Privatsender zum Handeln zwingen. Sat.1 trifft eine Entscheidung, die bei den Zuschauern auf gemischte Gefühle trifft. Auf X (ehemals Twitter) ließ Sat.1 damals verlauten:

Die Reaktionen auf diese Ankündigungen konnten unterschiedlicher nicht sein. So sind sich viele User einig, dass es eine weitere Staffel nicht hätte geben dürfen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Andere Fans hätten sich vor allem in Bezug auf Willi Herren einen anderen Umgang mit den verbleibenden Folgen gewünscht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Promis unter Palmen kehrt zurück und die Fans reagieren anders als erwartet

Jetzt folgte die große Überraschung, die rund drei Jahre auf sich warten ließ. Auf Instagram verkündete Sat.1, dass für 2025 eine weitere Staffel von Promis unter Palmen produziert wird. Aktuell sei man auf der Suche nach einem passenden prominenten Cast, hieß es in dem Beitrag.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Doch von der vergangenen Kritik an dem Format ist in den Kommentaren keine Spur mehr. Ganz im Gegenteil: "Endlich! Meine Gebete wurden erhört", lautet nur einer der unzähligen Kommentare, die virtuell bei dieser Nachricht scheinbar ein Freudentänzchen machen.

Wo kann ich Promis unter Palmen schauen?

Zur neuen Staffel ist noch nicht viel bekannt. Weder der Cast, noch der Starttermin stehen fest. Die Reality-Show soll aber im nächsten Jahr ausgestrahlt werden. Wer nicht so lange warten möchte und sich nochmal die skandalträchtigen alten Folgen anschauen will, kann die 1. Staffel auf Joyn streamen.