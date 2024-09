Die Szene, die uns in Titanic immer zum Weinen bringt, war im wirklichen Leben noch trauriger: James Cameron filmte sie, aber sie wurde aus Zeitmangel gestrichen

Mit nur einer Einstellung von Ida und Isidor Straus bringt uns James Cameron in Titanic zum Weinen. Kaum jemand weiß aber, dass hinter dem Moment noch mehr steckt.

Mit Titanic hat James Cameron einen epochalen Blockbuster geschaffen, der seit über 27 Jahren Menschen ins Kino zieht und vor Bildschirmen bannt. Erzählt wird die Geschichte der RMS Titanic, die in der Nacht vom 14. auf den 15. April 1912 im Nordatlantik mit einem Eisberg kollidierte und unterging. 1.514 Menschen kamen ums Leben.

Als sich Cameron an das Drehbuch setzte, ließ er sich nicht nur von der bekannten Titanic-Geschichte inspirieren, sondern beschäftigte sich ebenfalls mit den Einzelschicksalen der Menschen, die in jener verhängnisvollen Nacht an Bord des damals größten Schiffes der Welt waren. Zu diesen gehören auch Ida und Isidor Straus.

Ida und Isidor Straus in Titanic: Das alte Ehepaar im Bett beim Untergang gab es wirklich

Isidor Straus war ein deutsch-amerikanischer Geschäftsmann, der mit seiner Frau Ida auf dem Weg nach New York war. Im Film werden sie von Lew Palter und Elsa Raven gespielt. Obwohl ihr Auftritt nicht sehr groß ausfällt, haben sie eine markante Einstellung: Beim Untergang liegen sie gemeinsam in ihrer Kabine im Bett.

Von den vielen Bildern, die Cameron in das Finale des Films einstreut, um das Ausmaß der Katastrophe zu illustrieren, ist dieses wohl das denkwürdigste. Ida und Isidor Straus, die zum Zeitpunkt des Untergangs 63 und 67 Jahre alt waren, liegen eng aneinander im Bett und halten gegenseitig ihre Hände, während das Wasser in die Kabine dringt.

Herzzerreißender geht es nicht.

Ein kurzer Moment, der eine ganze Geschichte erzählt. Cameron hatte sogar noch mehr von dem Ehepaar gefilmt, wie unsere spanische Schwesternseite SensaCine in einem Hintergrundbericht zu Titanic festhält. Es existiert eine Szene mit Ida und Isidor Straus, die es nicht in die endgültige Schnittfassung des Films geschafft hat.

Der herzzerreißende Straus-Moment in Titanic hat eine kleine Vorgeschichte, die nicht im Film ist

In der gelöschten Straus-Szene befinden sich die beiden auf dem Deck der Titanic. Ida erhält die Chance, in eines der Rettungsboote zu steigen. Trotz Isidors Drängen weigert sie sich, ihren Mann allein zurückzulassen.

Sie sagt:

Wir sind seit 40 Jahren zusammen. Und wohin du gehst, gehe ich. Streite nicht mit mir, Isidor. Du weißt genau, dass das nichts nützt.

Nachfolgend könnt ihr euch die Szene anschauen:



Die Szene sorgt für zusätzliche Tragik und basiert auf wahren Begebenheiten. Tatsächlich haben sich die Strauses zu Rettungsboot Nr. 8 auf der Backbordseite der Titanic begeben. Die Einstellung von den beiden in der Kabine ist dagegen eine Erfindung aus Camerons Kopf. Laut Berichten wurde das Ehepaar zuletzt auf dem Deck gesehen.

Im Film erhalten wir nur einen ganz kleinen Einblick in ihr Leben. Selbst im Angesicht der 194-minütigen Laufzeit von Titanic musste sich Cameron im Schneideraum von einigen Szenen verabschieden, so auch von der Straus-Szene. Aber auch ohne diese Vorgeschichte kann das Bild der beiden im Bett später seine ganze Wirkung entfalten.

