Die Verräter kehrt mit Staffel 3 zurück: Starttermin und alle 16 Promis im Überblick

Die dritte Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! steht in den Startlöchern. Alle Infos, die ihr zu den teilnehmenden Stars und zum Starttermin wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Sonja Zietlow lädt bei Die Verräter - Vertraue Niemandem! zum dritten Mal in ein pompöses und mysteriöses Schloss ein. Mit der Krimi-Reality-Show feierte RTL einen großen Erfolg und wurde sogar in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Für die neue Staffel gibt es jetzt große Neuigkeiten: Nicht nur der Starttermin, sondern auch die 16 teilnehmenden Promis sind bekannt.

Die Verräter: Diese Promis sind 2025 dabei

Auch 2025 finden sich bei Die Verräter wieder etliche bekannte Gesichter aus Film, Fernsehen, Sport und Musik zusammen, um sich dem Spiel aus Intrigen und Verrat zu stellen. Diese Promis sind in Staffel 3 dabei:

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann startet Staffel 3

Das Konzept zur Show ist eigentlich ganz einfach: Insgesamt 16 prominente Kandidat:innen finden sich auf einem mysteriösen Schloss zusammen. Unter den Promis befinden sich drei Verräter:innen, die zuvor von Moderatorin Sonja Zietlow ausgewählt werden. Die restlichen Teilnehmenden – die Loyalen – müssen die Verräter:innen ausfindig machen und aus der Show wählen.

In den vorigen Staffeln hatten es die Verräter:innen immer geschafft, die Show für sich zu entscheiden und das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu gewinnen. Ob es die Loyalen in Staffel 3 zum ersten Mal schaffen zu siegen? Davon können sich Fans ab dem 29. April selbst überzeugen. Wöchentlich wird eine von sechs Folgen um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt, vorab kann die jeweilige Episode auf RTL+ gestreamt werden.