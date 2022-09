Die wahre Geschichte von Tausend Zeilen: Was macht Claas Relotius heute?

Der Kinofilm Tausend Zeilen porträtiert auf dramatisierte Weise den Relotius-Skandal. Wir werfen einen Blick auf die wahren Hintergründe.

Der Name Claas Relotius steht für den wohl größten deutschen Medienskandal der letzten 30 Jahre. Der Spiegel-Redakteur hatte unzählige Reportagen in Teilen oder gänzlich erfunden und dafür diverse Auszeichnungen bekommen. Michael Herbig (Der Schuh des Manitu) bringt die Affäre mit Tausend Zeilen am 29. September 2022 ins Kino. Aber was sind die wahren Hintergründe des satirischen Dramas? Und was macht Relotius heute?

Die Claas Relotius-Story in Tausend Zeilen: Das ist die wahre Geschichte

Herbigs Film ist kein realistischer Tatsachenbericht, sondern eine satirische Aufarbeitung des Buches Tausend Zeilen Lüge des Journalisten Juan Moreno. Moreno, der zeitweise mit Relotius zusammenarbeitete, ist die Aufdeckung von dessen Fälschungen maßgeblich zu verdanken. Er wird im Film von Elyas M'Barek verkörpert, Relotius von Jonas Nay. Sie tragen dort allerdings die Namen Juan Romero und Lars Bogenius.

Tausend Zeilen - Trailer (Deutsch) HD

Die Grundlagen der Filmstory stimmen aber mit den Tatsachen überein. Claas Relotius war ein gefeierter Journalist, der unter anderem Artikel für die FAZ, die Welt und zuletzt den Spiegel verfasste. Er gewann innerhalb von sechs Jahren ganze 19 Auszeichnungen, darunter viermal den renommierten Deutschen Reporterpreis (via Stern ).

Mit Michael Herbig: LOL auf Amazon ist nicht lustig, aber das ist egal

Seine packend geschriebenen Artikel befassten sich mit Themen, die auf der ganzen Welt für Aufregung sorgten. Der Text Jaegers Grenze porträtierte etwa eine Bürgermiliz an der US-amerikanischen Grenze zu Mexiko, die freimütig auf illegale Einwanderer schoss. Für die Reportage Touchdown interviewte er exklusiv die Eltern des Football-Spielers Colin Kaepernick, der mit seinen solidarischen Gesten zur Black Lives Matter-Bewegung eine Kontroverse auslöste.

Claas Relotius fälschte nachweislich über 40 Artikel

Weite Teile beider Texte waren allerdings völlig erfunden. Relotius hatte keine der Bürgermilizen interviewt und nicht mit Kaepernicks Eltern gesprochen (via Spiegel ). Moreno, der mit Relotius an Jaegers Grenze arbeitete, entdeckte schließlich Unstimmigkeiten. Er überprüfte dessen Quellenlage und legte dem Spiegel seine Funde vor.

© Warner Elyas M'Barek als Juan Romero

Relotius kündigte daraufhin am 17. Dezember 2018 seine Spiegel-Stelle, zwei Tage später machte das Magazin die Affäre öffentlich. Wie sich herausstellte, hatte Relotius in seiner Karriere unzählige Artikel teilweise oder ganz gefälscht, 14 davon allein beim Spiegel. Das Resultat war ein Skandal unvergleichlichen Ausmaßes, der nicht nur dem Hamburger Vorzeige-Magazin, sondern dem deutschen Journalismus allgemein immens schadete.

Nach dem Tausend Zeilen-Skandal: Was macht Claas Relotius heute?

Relotius zog sich mit Aufbranden des Skandals aus der Öffentlichkeit zurück. Seit seiner Kündigung gab er nur ein einziges Interview und zwar im Magazin Reportagen . Darin erklärte er, sich seit Aufdeckung seiner Fälschungen mehrere Monate in stationärer und ambulanter psychiatrischer Behandlung befunden zu haben.

Laut eigenen Angaben litt er an psychotischen Zuständen und Phasen von Realitätsverlust, die er mit dem Schreiben der Reportagen zu heilen versuchte. Er beteuerte, dass seine Fälschungen nicht Ausdruck von Karrierismus, sondern vielmehr seiner mentalen Erkrankung gewesen seien.

Seit dem Interview vom Juni 2021 ist es erneut still um Relotius geworden. Zwischenzeitlich wurde Morenos Buch selbst Ziel des Vorwurfs fabrizierter Falschdarstellungen (via Süddeutsche Zeitung ). Herbigs Film dagegen dramatisiert die Ereignisse deutlich und gibt seinen Protagonisten mit Absicht neue Namen. Wohl in dem Versuch, nicht selbst im Diskurs um Wahrheit und Lüge aufgerieben zu werden. Man kann nur die Daumen drücken.

Wann kommt Tausend Zeilen von Michael Bully Herbig ins Kino?

Tausend Zeilen erscheint am 29. September 2022 in den deutschen Kinos. Neben Elyas M'Barek und Jonas Nay gehören unter anderem auch Marie Burchard (Lieber Kurt) und Michael Ostrowski (Er ist wieder da) zur Besetzung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Das Streaming-Jahr war im Filmbereich sehr abwechslungsreich. Ein roter Panda hat Toronto ins Chaos versetzt, während sich eine Prinzessin vom obersten Stockwerk eines Turms ins Erdgeschoss gekämpft hat. Außerdem konnten wir die erste Mondlandung durch Kinderaugen erleben und haben eine amüsante Jackass-Zugabe erhalten.

Was denkt ihr über die wahren Hintergründe von Tausend Zeilen?