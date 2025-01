Diese Dschungelcamp-Entscheidung war für RTL ein Griff ins Klo: Sogar Moderator Jan Köppen ist von Yeliz Koc genervt

Schon wieder Drama im Dschungelcamp: Reality-Schönheit Yeliz Koç kriegt jetzt besonders viel Hass ab – sogar die Moderatoren können ihren Ärger nicht verbergen.

Inzwischen sind wir bei Tag 7 von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!. Man sollte meinen, dass die Fans längst Feuer und Flamme für die Promis im australischen Dschungel sind und sich ihre ganz persönlichen Favoriten herausgepickt haben. Doch in diesem Jahr scheint alles anders – bis auf wenige Ausnahmen gibt es keine Sympathieträger im Camp.

Ein Reality-Star bringt die Dschungelcamp-Fans jetzt aber richtig auf die Palme: Yeliz Koç. Wenn sie nicht gerade über ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht lästert, sorgt sie auf ganz bestimmte Weise für Ärger. Die Community ist wütend, und selbst Dschungel-Moderator Jan Köppen wirkt inzwischen genervt.

Ständig DIESES Thema: Yeliz spricht lieber über Jimi Blue Ochsenknecht als über sich selbst

Yeliz Koç hat im Dschungelcamp ein schweres Los: Als Reality-Star, der bisher meist in Bikini-lastigen Datingformaten zu sehen war, wirkt sie im Dschungel völlig außerhalb ihrer Komfortzone. Im Dschungel reicht es nicht, verboten gut auszusehen und die Kameras mit XXL-Wimpern zu bezirzen; Nein, hier geht es um Drama, Action und echte Emotionen.

Leider scheint Yeliz ihre Entertainer-Qualitäten im Hotel vergessen zu haben, denn im Dschungelcamp bleibt die erfahrene TV-Diva total blass. Das einzige Thema, mit dem sie die Aufmerksamkeit auf sich zieht: die zerrüttete Beziehung zu ihrem Ex Jimi Blue Ochsenknecht. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, die 2021 zur Welt kam; jedoch hätte Jimi Blue sein Kind vernachlässigt. Yeliz klagt im Camp an, dass Jimi Blue ihr seine schweren finanziellen Probleme verheimlicht haben soll:

Irgendwann kam das alles mehr und mehr ans Licht, dass er eigentlich Schulden hat. Dann stand manchmal die Polizei vor der Tür. (...) Wo es dann hieß, wenn die 50 Euro jetzt nicht bezahlt werden, muss er in den Knast.

Das Publikum liebt es, intime Geheimnisse über die Dschungel-Stars zu erfahren. Doch bei Yeliz mangelt es an Emotionalität: Yeliz rattert die Ochsenknecht-Anekdoten lustlos herunter, als ob sie ein gelerntes Skript schnell aufsagen möchte, bevor ihr Moment vorbei sein könnte. Vorher gilt es stets zu betonen: "Ich wollte eigentlich gar nicht darüber reden, aber...". Auf Instagram beschweren sich Dschungelfans, dass Yeliz familiäre Probleme für Aufmerksamkeit missbraucht:

"Ach ja … Yeliz ist ja sooo gefühlvoll und bringt es einfach nicht übers Herz, Jimi direkt zu fragen, was er so macht. Aber um vor Millionen von Menschen jegliche Details über sein Leben und Verhalten auszupacken, das geht. Sie will auf keinen Fall, dass es ihm schlecht geht - deshalb beschert sie ihm gerade 15272 Promiflash-Artikel."

"Absolute Null Bock Einstellung": Mit diesem Verhalten hat Yeliz wirklich alle gegen sich aufgebracht

In Folge 6 gab es mal wieder eine Essens-Prüfung zu sehen, bei der die drei größten Drama-Queens des Camps teilnehmen mussten: Lilly Becker, Sam Dylan und Yeliz Koç. Die Schluckprüfung ist wie gewohnt nichts für schwache Nerven, denn auf die Promis warten Spezialitäten wie Uterus, Penis und Gehirn.

Alle drei treten zur Prüfung an, doch nur zwei strengen sich an: Lilly und Sam. Obwohl Sam in den vergangenen Folgen immer wieder für XXL-Drama gesorgt hat, gibt er sich hier Mühe, Sterne zu erspielen. Bei Yeliz sieht die Sache anders aus, denn sie wirkt komplett unmotiviert. Während Lilly Becker die Ekelbrühe in Rekordzeit herunterwürgt, gibt sich Yeliz kaum Mühe, Sterne zu erschlucken. Das stößt den Fans auf Instagram extrem negativ auf:

"Yeliz ist so eine Schauspielerin, die es nur kaut und im Mund behält, bis die Zeit abläuft, um es wieder auszuspucken."

"Ohne Worte, Yeliz. Arbeitsverweigerung und nicht mal unterhaltsam."

"Yeliz, absolute Null Bock-Einstellung"

Viele Fans finden, dass Yeliz keine Versuche unternehme, um sich beim Publikum beliebt zu machen. "Yeliz zählt auf ihre starke Community und braucht keine Leistung … Schade", so eine Userin auf Instagram. Das sei der legendären RTL-Show nicht würdig: "Dafür, dass der Dschungel ja ihr Traum war, hat sie außer lästern und passiv abhängen noch nicht wirklich was geleistet." Fans ist aufgefallen, dass sogar Moderator Jan Köppen seine Abneigung nicht verbergen konnte: "Highlights der Prüfung: Lillys Rülpser und Jans Blick, der Yeliz durchbohrt hat."

