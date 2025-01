Dschungelcamp-Fans sicher: Bei dieser Prüfung wurde geschummelt

Die Stars im Dschungelcamp versuchen sich mit den einfachsten Tricks durch die Sendung zu mogeln. Das ist jetzt den Fans der Sendung aufgefallen.

Tag 5 im Dschungelcamp: Die Nerven liegen bei den Promis mittlerweile blank. Seit Tagen haben sie nichts zu essen bekommen außer Reis und Bohnen. Sam Dylan hatte es in den letzten drei Dschungelprüfungen nicht geschafft nur einen Stern zu sammeln. Jedes Mal brach er mit dem Satz „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab. Die vierte Prüfung soll jetzt mit Lilly Becker und Alessia Herren im Gepäck besser laufen. Die Fans haben bei den dreien ganz genau hingeschaut und während der Prüfung einige Unstimmigkeiten gesehen – es ist offenbar nicht alles regelkonform abgelaufen.

Dschungelcamp: Haben die Stars in der vierten Prüfung geschummelt?

Sam Dylan wird auch an Tag 5 nicht von der Dschungelprüfung befreit. Der Reality-Star musste gemeinsam mit Lilly Becker und Alessia Herren antreten. "Der größte Preis von Murwillumbah" hieß die Prüfung und eingefleischten Dschungel-Fans dürften natürlich sofort erahnen, was hier auf die Promis zukommt. Zu dritt müssen sie in einem Auto einen Parkour bewältigen und währenddessen Sterne einsammeln. Der Haken: Der Fahrer des Autos hat die Augen verbunden, der Beifahrer hört nichts und derjenige auf der Rückbank darf nicht reden. Gemeinsam müssen sie sich mit diesen Handicaps durch den Parkour bringen.

Sam übernahm die Rolle des Navigators, der auf der Rückbank nicht sprechen durfte. Er gab die Richtungsanweisungen per Armwedeln an Lilly weiter, die wiederum nichts hörte und Sams Anweisungen an Alessia – die blinde Fahrerin – weitergab. Die drei absolvierten die Aufgabe mit Bravour und konnten am Ende zehn Sterne erspielen. Doch haben die Stars diese Sterne wirklich verdient gewonnen? Fans sind sich sicher, hier einer Betrugsmasche auf die Spur gekommen zu sein.

Schummler im Dschungelcamp? Fans haben alles gesehen

Sind wir im Dschungelcamp etwa Betrügern auf den Leim gegangen? Fans wollen während der Dschungelprüfungen Dinge beobachtet haben, die weder Sonja Zietlow und Jan Köppen noch der Produktion aufgefallen sind.

Auf Instagram sind sich die Fans sicher: Alessia konnte während der Prüfung sehen und Lilly hören. Auf dem offiziellen Account zur Sendung machten etliche User*innen ihre Vorwürfe laut:

Wer hatte auch das Gefühl, dass Alessia was gesehen hat? Immer den Kopf unnatürlich nach oben beim Fahren gehalten, um unter der Brille durchzusehen und schon links abgebogen, obwohl Lilly noch nicht mal gesagt hat, wohin sie muss. Aber trotzdem Glückwunsch zu den 10 Sternen.

Mit diesem Verdacht ist der User nicht allein. Weitere Zuschauer*innen meinen gesehen zu haben, dass Alessia durch ihre Brille sehen konnte und somit, ohne auf Sams Anweisungen zu warten, die Strecke fahren konnte. Doch auch Lilly soll laut den aufmerksamen Fans durch ihre Kopfhörer gehört haben und Alessia auf ihre Fragen geantwortet haben. Einige gingen sogar so weit, dass die Prüfung hätte abgebrochen werden müssen. Konsequenzen hatte das Mogeln für die Stars nicht. Sie durften alle zehn Sterne mit ins Camp nehmen.

