RTL hat sich mit diesem Dschungelcamp-Star verkalkuliert: Deshalb treibt Sam Dylan die Fans zur Weißglut

Skandale, Drama, Chaos: Sam Dylan sorgt im Dschungelcamp täglich für Konflikte. Zum Zuschauerliebling wird er mit dieser Ego-Tour nicht. Hat RTL mit dem Reality-Star aufs falsche Pferd gesetzt?

Im Dschungelcamp tobt auch an Tag 5 wieder reichlich Chaos, und ein Kandidat ist immer mittendrin: Krawall-Diva Sam Dylan. Mit Streits, Provokationen und schlecht inszenierten Dramen reißt er wieder die Sendezeit an sich. Ausgerechnet die Dschungelcamp-Fans wollen mit so viel Fake-Drama nichts zu tun haben.

Sam Dylan im Dschungelcamp: Provokation in der Endlosschleife – wie viel Drama verträgt das Camp?

Sam Dylan ist gefürchtet im Trash-TV. Die selbsternannte Skandalnudel hat sich als Reality-Star einen Namen gemacht; und zwar nicht mit Zurückhaltung, sondern schamloser Provokation. Wo er auftritt, dauert es nicht lange, bis Streit und Zickenkrieg dominieren. Zuletzt bewies Dylan im Sommerhaus der Stars, worin sein großes Talent liegt: Wie ein Bluthund wittert er Ärger; sobald Drama in der Luft liegt, nimmt er die Fährte auf. Und wenn er mal keinen Skandal findet, dann zaubert er sich prompt selbst einen herbei.

Jetzt treibt der Provokateur sein Unwesen im Dschungelcamp – und Überraschung: Sam bleibt Sam. Dylan zündet ein Dauerfeuer der Gehässigkeiten und genießt es sichtlich, die anderen Promis auf die Palme zu bringen. Da er absichtlich 3 Prüfungen in Folge abbrach, sank seine Beliebtheit immer mehr. Aber das ist Sam Dylan vollkommen egal. Die Dschungelfans beschweren sich auf Instagram über so wenig Teamfähigkeit:

"Was für eine schlechte One-Man-Show."

"Immer das gleiche egoistische Verhalten"

"Krass, wie dieser Sam lügt, ohne rot zu werden."

Dschungelcamp-Fans haben kalkulierte Skandale satt: Trash-Promi Sam Dylan hat den Bogen überspannt

Sam Dylan ist seit Tagen Gesprächsthema Nummer 1 im Dschungelcamp. Dass ein Kandidat so konsequent die Prüfung verweigert, hat es in 18 Staffeln Showgeschichte noch nie gegeben. Man könnte also meinen, dass RTL mit dem skandalösen Reality-Star absolut ins Schwarze getroffen hat. Drama, Zoff und richtig viel Trash – genau das lieben die Dschungelcamp-Fans, oder? Falsch gedacht. Die Dschungel-Fans haben die Nase voll von Dylan.

Sam Dylan kommt nicht als Provokateur mit Herz rüber, sondern wie ein Laienschauspieler in einem schlechten Theaterstück. Authentische Tränen oder Aufreger? Nicht mit Sam! Das Publikum bekommt keine Chance, den echten "Sam" hinter der unsympathischen Fassade kennenzulernen. Wie sollen Fans mitfühlen, wenn sie Tag für Tag eine neue Maske zu sehen bekommen? Das Dschungelcamp, das sonst als Inbegriff von "Realness" gilt, hat hier also völlig daneben gegriffen. Auf Instagram fordern erboste Fans sogar, dass Sam wegen seiner inszenierten "Arbeitsverweigerung" keinen Platz mehr in der Show verdient habe:

"Schade, dass man nicht rausfliegt, wenn man Prüfungen verweigert."

"Unterhaltung ist in Ordnung, jedoch gibt es Situationen, in denen jemand bewusst und absichtlich gelogen hat. [...] Aus meiner Sicht ist das ein Grund, warum diese Person nicht das Recht hat, dort zu bleiben."

Mehr Dschungel-News:

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du das Dschungelcamp 2025 schauen

Das Dschungelcamp läuft täglich um 20:15 Uhr live bei RTL. Die Show kann auf RTL+ live gestreamt werden; alle Folgen stehen im Anschluss auf Abruf bereit.