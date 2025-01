Gähnende Langeweile im Dschungelcamp: Diese Promis können die Show jetzt noch retten

Die erste Dschungelcamp-Woche ist vorbei, doch leider sorgt der Cast für große Enttäuschung. Wo bleiben Drama, Action und Konflikte? Wegen so viel Frust machen wir den Kandidat:innen-Check: Wer enttäuscht am meisten und wer kann die Show noch retten?

Tag 6 im Dschungelcamp: Nach knapp einer Woche zeichnet sich ein verhaltenes Bild bei RTLs erfolgreichster Realityshow ab. Denn trotz hochkarätiger Promis im Cast kommt einfach keine Stimmung auf. Viele Stars sitzen teilnahmslos auf der Reservebank, während die Konkurrenz die Show komplett an sich reißt. Wir küren die Tops und Flops der Staffel.

Team Langeweile: Diese Promis entpuppen sich als Enttäuschung

Jürgen Hingsen: Die Sportlegende macht Urlaub



Jürgen Hingsen ist mit 67 Jahren der älteste Kandidat im Camp. Leider wird ständig spürbar, dass die ehemalige Sportlegende große Mühe hat, mit dem jungen Reality-Gemüse mitzuhalten. Wie zeigt sich dieser Mangel an Erfahrung? Konstante Abwesenheit! Hingsen taucht oft nur am Rand des Geschehens auf; meist bekommt er von den Gesprächen der Promis überhaupt nichts mit. In Folge 6 sorgte er aber überraschend für Drama: Er hält Kandidat Maurice für ungebildet und zieht damit den Zorn des "Löwen" auf sich.

Timur Ülker: Schönheit kann so langweilig sein

Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Schönling Timur Ülker macht eigentlich nichts falsch im Camp. Doch genau damit begeht er den größten Fehler überhaupt: Timur bleibt trotz aller Sympathie überraschend langweilig. Der durchtrainierte Schauspieler eckt viel zu wenig an, hält sich aus allen Konflikten raus und durfte bisher in keiner einzigen Prüfung glänzen. Bei GZSZ mag die perfekte Sunny Boy-Stimmung gut ankommen, aber im Dschungelcamp braucht es Drama, um im Gedächtnis zu bleiben.



Nina Bott: Das Phantom des Dschungelcamps

Ist Nina Bott überhaupt noch in der Show? Die GZSZ-Legende wirkt im Camp total teilnahmslos und abwesend, kein Wunder, dass ihre Anwesenheit kaum auffällt. Nina Botts Harmoniebedürfnis kann im Privatleben eine Stärke sein, doch im Camp kommt sie als Mitläuferin herüber, die stets den Weg des geringsten Widerstands geht. Eigene Meinungen und Ansichten? Nicht mit Nina. Selbst ihre tragischen Familiengeheimnisse konnten die Fans nicht mehr überzeugen. Wir sind uns sicher: Bott wird als eine der Ersten fliegen.

Team Dramaqueen: Diese Dschungelstars sorgen für Unterhaltung

Lilly Becker: Als Camp-Furie hat sie das Zepter in der Hand

Lilly Becker eckt im Dschungelcamp extrem an. Die Ex von Boris Becker scheut nicht davor zurück, sich mit Läster-Profi Sam Dylan anzulegen. Weil sie ihren Erzfeind für unauthentisch hält, kommt es im Camp immer wieder zu Drama, Streit und Konflikten. Die Fans sind sich noch unsicher, ob Lilly ihre Rolle als Camp-Mama noch lange behält: Wer sich mit gezielten Streitereien ins Rampenlicht drängt, muss mit dem Gegenwind leben. Zum Glück packt Becker immer wieder pikante Anekdoten über ihren Ex aus; das Publikum verzeiht ihr also selbst die schlechteste Laune.

Sam Dylan: Ist das schon zu viel Drama?



Hach, Sam Dylan ... Wo soll man nur beginnen? Der Reality-Star liebt es zu provozieren und inszeniert bei RTL seine ganz eigene Ego-Show. Zweifelsohne mausert er sich damit zum auffälligsten Star der Staffel. Die Fans sind gespalten: Einerseits sorgt Sam für das nötige Drama im Camp, andererseits halten ihn viele für total fake. Obwohl Sam extremen Hass auf sich zieht, erfüllt er im Camp eine wichtige Rolle: Er zerstört Harmonie und sorgt dafür, dass sich die Stars nicht auf ihren Feldbetten ausruhen können.

Maurice Dziwak: Im Löwen steckt ein Lamm

Maurice ist kein Unbekannter im TV. Normalerweise kennen wir ihn aus trashigen Dating-Formaten; dort verkaufte sich der 26-Jährige als Macho der alten Schule. Im Camp zeigte der frisch gebackene Vater aber eine überraschend emotionale Seite. Als er wegen eines Regelverstoßes sein Kuscheltier abgeben muss, weint er bitterlich. Auch in Folge 6 zeigt sich der toughe Löwe plötzlich als Lamm: Nachdem Jürgen Hingsen ihn als dumm abgestempelt hatte, kamen dem Reality-Macho die Tränen. Wer so authentisch Gefühle zeigen kann, kann es im Camp bis an die Spitze schaffen.

Das Dschungelcamp läuft täglich um 20:15 Uhr live bei RTL. Die Show kann auf RTL+ live gestreamt werden; alle Folgen stehen im Anschluss auf Abruf bereit.