Diese Kopfhörer kosten nicht mal 40 Euro, klingen aber, als würden sie über 100 Euro kosten

Gute Kopfhörer für 30 Euro – das klingt erstmal utopisch. Doch die 7Hz Salnotes Zero von Linsoul wurden von einem bekannten Audioexperten entworfen und spielen klanglich in einer hohen Liga.

Für den Film- und Seriengenuss unterwegs sind Kopfhörer Pflicht, denn sie verhindern nicht nur, dass wir unsere Sitznachbarn in der U-Bahn stören, sondern können uns im Idealfall für kurze Zeit alles um uns rum vergessen lassen. Das sorgt garantiert für Gänsehaut, wenn der nächste Pilz-Zombie in The Last of Us um die Ecke kommt.



Hier kommen die Salnotes Zero ins Spiel. Die kabelgebundenen In-Ear-Kopfhörer wurden von dem aus YouTube bekannten Audio-Experten Crinacle entworfen und abgemischt. Crinacle machte sich einen Namen in der Audio-Community mit kritischen und sehr detaillierten Kopfhörer-Tests. Für 32,27 Euro verkauft Hersteller Linsoul die Kopfhörer bei Amazon. Und das kommt gut an: Die Kopfhörer sind so beliebt, dass sie bei Amazon auf Platz 1 der Studio-Kopfhörer * sind, noch vor Musikstudio und DJ-Klassikern renommierter Hersteller wie Beyerdynamic oder Audio Technica, die das Vierfache kosten.

Können Kopfhörer für 30 Euro überhaupt gut sein? Das bieten die Salnotes Zero

Der Kopfhörer-Markt ist seit einiger Zeit überschwemmt von Billig-Kopfhörern und extrem unübersichtlich. So war es bisher nahezu unmöglich, anständige Kopfhörer für unter 50 Euro zu bekommen. Qualität hat eben (meistens) ihren Preis. Selbst im 100 Euro Bereich ist nicht alles Gold, was glänzt. Allerdings erregten die Salnotes allein durch die Kooperation mit einem bekannten Audio-Experten Aufmerksamkeit. Ist es etwa doch möglich, richtig gute Kopfhörer für nur 30 Euro zu bekommen?



Die 7Hz Salnotes Zero gehören zu den IEMs (In Ear Monitors) die in der Musikproduktion und in der Livemusik genutzt werden. Profimusiker:innen sind hier zwar nicht die Zielgruppe, doch selbst die werden sich an dem relativ neutral aufgelösten Klang der In Ears erfreuen. Viel wichtiger für uns bei Moviepilot ist aber, dass sich solche Kopfhörer auch hervorragend eignen, um Filme, Serien, Videospiele und Musik zu genießen.



Vor allem beim Gaming sollen die Kopfhörer überdurchschnittlich gut performen. Unser Kollege von MeinMMO testete die Salnotes Zero in verschiedenen Multiplayer Games und sprach eine klare Empfehlung für Gamer:innen aus. Er hörte plötzlich Geräusche, die er mit viel teureren Gaming-Headsets noch nie gehört hatte. Vor allem mit einem präzisen und neutral aufgelösten Bass, bei dem man zum Beispiel die Schrittgeräusche der Gegner besser hören kann, punkten die Ohrstöpsel.



Auch zum Musikhören sind die Salnotes für ihre Preisklasse absolut empfehlenswert. Manche Musik-Fans werden zwar einen kräftigen Bass vermissen, aber gerade das ist für andere wiederum eine Stärke. Eine weitere Schwäche ist die Darstellung der Stereobühne. Die Stereobühne- oder Panorama ist die Vorstellung einer imaginären Klangbühne und macht bei Musik-Kopfhörern immens viel aus. Das alles ist allerdings Meckern auf hohem Niveau. Für knapp über 32 Euro bekommt ihr sehr gute Kopfhörer für das tägliche Musik-Streaming.

Welche Kopfhörer-Alternativen gibt es?

Für 30 Euro gibt es kaum eine Alternative, die empfehlenswert ist. Preislich in die Nähe kommen die Anker Soundcore Life P2 Mini *, die komplett kabellos sind und sich mit Bluetooth mit Smartphone, iPad oder Laptop verbinden lassen. Die Anker Kopfhörer bekommt ihr bis zum 19. März sogar 20 Prozent günstiger und damit fast zum gleichen Preis wie die Salnotes Zero.

Wenn euch das Active Noise Cancelling fehlt, sind die Jabra Elite 3 * derzeit die nächstbeste Alternative. Bei Amazon bekommt ihr sie momentan sogar 45 Prozent unter der Unverbindlichen Preisempfehlung (UVP). Die Jabra Kopfhörer punkten mit gutem Klang, ordentlicher Akkulaufzeit und angenehmen Tragekomfort und sind durchaus einen Blick wert.

