Diese The Real Housewive of Munich-Hausfrau ist mit RTL-Anwalt zusammen

Die Real Housewives of Munich zeigen sich so privat wie nie und geben dem Publikum Einblicke in ihre Beziehungen. Ein Ehemann ist für RTL-Fans kein Unbekannter.

In der ersten Folge The Real Housewives of Munich stellen sich die sechs Damen nicht nur selbst vor, sondern erläutern auch ganz offen ihre jetzigen Lebensumstände. So ist Seher eine geschiedene, alleinerziehende Mutter. Carina hat mit ihrem Ehemann gerade das erste gemeinsame Kind bekommen, Lili ist Mutter einer kleinen Tochter und glücklich verheiratet, Natalie ist für ihren Partner von Düsseldorf nach München gezogen und Joana ist vergeben. Pegah macht die Runde komplett. Sie ist mit einem Anwalt verheiratet. Es ist aber nicht irgendein Anwalt – doch woher kennt man Pegahs Partner, den sie als André vorstellt?

Strafgericht meets Münchener Schickeria bei The Real Housewives

Vielen aufmerksamen Zuschauenden dürfte Pegahs Liebster bekannt vorkommen und tatsächlich hat er schon vor seiner Frau reichlich TV-Erfahrung gesammelt. André Miegel ist Anwalt bei RTLs Gerichtsshow Ulrich Wetzel – Das Strafgericht. Seit 2022 nimmt er dort die Rolle als Verteidiger ein und tritt als er selbst auf. Aber auch auf Social Media ist André kein Unbekannter. Auf seinen Accounts klärt er vor allem über die unterschiedlichsten Strafrecht-Themen auf. Zusätzlich hat der Münchener eine eigene Kanzlei, in der ihn auch seine Frau tatkräftig unterstützt.

Ein Porsche für Pegah

Mit ihrem Göttergatten hat sie wohl den absoluten Jackpot gezogen. Kleine Aufmerksamkeiten liegen an der Tagesordnung. Doch wo bei anderen Paaren ein Blumenstrauß oder ein Essen im Restaurant als Geschenk herhält, ist es bei den beiden etwas luxuriöser: André schenkt Pegah einen nagelneuen Porsche. Die Freude bei Pegah ist riesig: „Dieses Auto ist so perfekt, ich habe so oft darüber gesprochen.“ Für die 31-Jährige geht also ein großer Traum in Erfüllung und auch für die aktuelle Kinderplanung sei das Gefährt ideal.



RTL André schenkt seiner Frau Pegah einen Porsche

So kannst du The Real Housewives of Munich sehen

Seit dem 06. Juli können wöchentlich Doppelfolgen der Reality-Show auf RTL+ gestreamt werden. In insgesamt 6 Folgen können die Zuschauenden das Leben der Unternehmerinnen in der Reality-Show begleiten.