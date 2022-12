Diese Woche laufen gleich 3 Raab-Shows nacheinander – eine kehrt nach 8 Jahren zurück

Lange mussten Fans auf diverse Stefan Raab-Shows verzichten. Diese Woche gibt es allerdings neue Folgen zu gleich drei der gefeierten TV-Formate.

3 Stefan Raab-Shows kehren diese Woche zurück: Das sind die Sendetermine

Stefan Raab hat in seiner Karriere neben TV total noch viele andere beliebte TV-Formate geschaffen. Nach längerer Auszeit kehren dieses Jahr gleich mehrere seiner Shows zurück. Diese Woche allein gibt es

Insbesondere über die Autoball-WM dürften sich viele Fans freuen, die zuletzt 2014 zu sehen war. Aber auch Schlag den Besten und die Wok-WM zeigen die neuen Folgen nach zweieinhalb und sieben Jahren Pause.

Sendetermine der Raab-Shows diese Woche:

Wok-WM: 12. Dezember 2022 um 20.15 Uhr auf ProSieben, danach bei Joyn *

12. Dezember 2022 um 20.15 Uhr auf ProSieben, danach bei * Schlag den Besten: 15. Dezember 2022 um 20.15 Uhr auf ProSieben, danach bei Joyn *

15. Dezember 2022 um 20.15 Uhr auf ProSieben, danach bei * Autoball-WM: 16. Dezember 2022 um 20.15 Uhr auf ProSieben

Nur einen Wehrmutstropfen gibt es dabei für Fans der Raab-Shows. Der gefeierte Moderator wird nämlich nicht selbst vor der Kamera stehen. Für die Wok-WM und Schlag den Besten übernimmt Elton den Posten, für die Autoball-WM springt Steven Gätjen ein.

Die 20 besten Serienstarts im Dezember bei Netflix, Disney+ und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Dezember bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind das Sci-Fi-Highlight Star Trek: Strange New Worlds, das The Witcher-Prequel Blood Origin und Geheimtipps wie 1883, The Rehearsal und The Offer.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Welche Raab-Show gefällt euch am besten?