Diese Woche neu im Heimkino: Krass limitierter Horror-Klassiker, neue Sci-Fi-Action mit Bruce Willis & ein brutaler Marvel-Reißer

Einer der besten Horrorfilme aller Zeiten erscheint diese Woche neu im Heimkino in einer limitierten Edition. Außerdem gibt's Sci-Fi mit Bruce Willis, Marvel-Action und mehr neu auf Blu-ray.

Diese Woche gibt's einige Schmankerl für Sammler:innen neu im Heimkino. Darunter eine auf nur 333 Stück limitierte Edition des verstörenden Horrorklassikers The Hills Have Eyes von Meisterregisseur Wes Craven, eine Retro-Edition der allerersten Verfilmung von Marvels Punisher und der neue Film von Skandalregisseur Gaspar Noé (Irreversibel). Wann und wo ihr die Blu-rays und 4K Ultra HD-Discs bekommt, erfahrt ihr hier.

Diese Woche neu im Heimkino: Die Übersicht der Highlights

Neu ab 12. Mai: Sci-Fi mit Bruce Willis und Marvels allererster Punisher

Bruce Willis-Komplettisten und Fans von Marvel-Star Frank Grillo können einen Blick auf den Sci-Fi-Film Cosmic Sin werfen:

Viele Marvel-Fans haben diesen Punisher-Film garantiert noch nie gesehen: Dabei spielte Actionstar Dolph Lundgren lange vor der Netflix-Serie als erster den brutalen Rächer basierend auf den Marvel-Comics:

Neu ab 14. Mai: Hügel der blutigen Augen, deutscher Kult und Neues von Gaspar Noé

Das Highlight der Woche gehört The Hills Have Eyes - Hügel der blutigen Augen. Wes Cravens lange nur gekürzt verfügbarer Horrorklassiker erscheint diese Woche in zwei stylischen Mediabooks, die auf 333 Exemplare limitiert sind, sowie weltweit erstmals in einer 4K-UHD-Fassung (inkl. Blu-ray). Die Discs gibt's exklusiv im Turbine-Shop:

Eine ähnlich bunte wie verstörende Bereicherung für die Sammlung bietet der neue Film von Irreversibel-Regisseur Gaspar Noé, Lux Æterna, der erstmals in Deutschland erscheint. Auf 1.666 Stück sind die beiden Mediabook-Editionen limitiert:

Vor wenigen Tagen erschien zudem eine auf nur 500 Stück limitierte Edition von Deadlock *. Roland Klicks Kultfilm mit Mario Adorf vermischt Gangsterfilm und Western zu einer einzigartigen psychedelischen Erfahrung. Zum Zeitpunkt dieses Artikels ist die Edition noch erhältlich.v

