Diesen The Rookie-Star wollte man von Anfang an haben – er wurde noch vor dem ersten Drehbuch engagiert

Es gibt Schauspieler:innen, die das gewisse Etwas ausstrahlen. Einen davon konnte der The Rookie-Schöpfer für seine Serie begeistern. Und das, bevor das erste Skript existierte.

Für Serienschöpfer Alexi Hawley (Castle, The Recruit) gab es keinen Zweifel, dass Nathan Fillion (Castle, Superman) das Gesicht von The Rookie und damit der älteste Neuling im Polizei-Dienst von LA sein musste.

Für Nathan Fillion und Alexi Hawley war The Rookie sofort etwas Besonderes

Erst vor wenigen Monaten berichtete Fandom Wire , wie Nathan Fillion ein Teil des The Rookie-Serien-Universums wurde. Der Darsteller ist aus Firefly - Aufbruch der Serenity und Castle bekannt, wo er seine Ambivalenz vor der Kamera unter Beweis stellen konnte. Hawley wollte den Schauspieler unbedingt dabei haben:

Ich würde immer mit Nathan zusammenarbeiten, wenn ich könnte. Ich meine, er ist nicht nur ein phänomenaler Schauspieler, sondern auch ein toller Typ und ein echter Partner.

Fillion und Hawley kannten sich bereits aus ihrer Zeit am Set von Castle. Hawley war völlig begeistert von der Idee, den Schauspieler als Polizei-Neuzugang zu sehen.

Der Serienschöpfer war sogar so begeistert, dass er Nathan Fillion das gesamte Serienkonzept präsentierte, noch bevor das erste Skript vollendet war:

Als ich den Anruf wegen der Serie bekam, war er der erste Name, der mir und Mark Gordon in den Sinn kam.

Die Liebe beruhte auf Gegenseitigkeit. Wie The Hollywood Reporter bereits 2018 berichtete, realisierte Fillion das Potenzial der Serie.

Er stimmte zu, ohne das Skript zu kennen:

Du willst eine Figur, bei der du das Gefühl hast, dass du ihr dienen kannst. Du willst der Figur und der Geschichte dienen.

Darum geht's in The Rookie

In The Rookie erleben wir den Bauunternehmer John Nolan, der sich in LA einen Lebenstraum erfüllt und sein zweites Leben als (ältester) Polizei-Neuling beginnt. Es geht also um einen Neuanfang und Identitätssuche.

Sowohl für Serienschöpfer Hawley als auch Hauptdarsteller Fillion steckte viel Potenzial in dieser Ausgangsposition. Ihr Instinkt hat sie nicht im Stich gelassen. The Rookie zieht seit 7 Staffeln zuverlässig ein großes Publikum an. Eine 8. Staffel wird folgen.