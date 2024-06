Diesen Wer wird Millionär?-Rekord wird so schnell niemand toppen: Das ist der älteste Telefonjoker der Show-Geschichte

Damit hätte Günther Jauch niemals gerechnet: Ein Kandidat bei Wer wird Millionär ruft den ältesten Telefonjoker der Show-Geschichte an. Wie alt er wirklich ist, schockiert alle.

In 25 Jahren Wer wird Millionär?-Geschichte hat Günther Jauch so gut wie alles erlebt. Trotzdem ist die betagte Show noch immer für Überraschungen gut. Ein Rekord-Moment war sogar so kurios, dass er bis heute im Gedächtnis bleibt. Als ein Kandidat seinen Telefonjoker vorstellt, sind alle überrascht: Der Mann ist unfassbar alt. Selbst Jauch kann nicht glauben, dass er es mit dem ältesten Telefonjoker aller Zeiten zu tun hat. Das Alter des Mannes lässt alle sprachlos zurück.

Vor dem Ersten Weltkrieg geboren: Der älteste Telefonjoker aller Zeiten stellt absoluten Altersrekord bei Wer wird Millionär? auf

Der rekordverdächtige TV-Moment trägt sich in der Folge vom 14.03.2016 zu. Theologe Christoph von Seggern nimmt auf dem Rate-Stuhl Platz und kann sich bis zur 64.000-Euro-Frage vorkämpfen. Dann kommt jedoch die knifflige 128.000-Euro-Frage:

Welcher Automobilbauer überflog 1910 als erster Mensch in einem Flugzeug den Ärmelkanal nonstop hin und zurück?

Folgende Antworten stehen zur Auswahl bereit:

A: Gottlieb Daimler



B: Carl Benz



C: Charles Rolls



D: Henry Royce



Der Kandidat kennt die Antwort nicht, doch zum Glück hat er eine Geheimwaffe in der Hinterhand. Er hat seinen Vater Hans als Telefonjoker gewählt und dieser sei ein echter Geschichtsprofi. Kein Wunder – der Mann wurde vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs geboren. Der älteste Telefonjoker aller Zeiten ist zum Zeitpunkt der Aufnahme unfassbare 101 Jahre alt.

"Das gibt's doch nicht!": Der älteste Telefonjoker aller Zeiten beantwortet knifflige Frage und rettet den Tag

"Sie sind der älteste Telefonjoker aller Zeiten, den wir in 17 Jahren überhaupt angerufen haben", begrüßt Günther Jauch den betagten Herrn am Telefon, wie die Berliner Morgenpost zitiert.

Wie RTL berichtet, kommt es daraufhin zur Sensation: Der Sohn verliest die Frage – und der älteste Telefonjoker aller Zeiten kennt prompt die richtige Antwort. "Charles Rolls!"



Der Kandidat verlässt sich auf seinen Vater und liegt damit goldrichtig. 125.000 Euro sind ihm sicher. Jetzt kann auch Moderator Jauch sein Erstaunen nicht zügeln:

Der Rekord bleibt bis heute unangefochten.



Streaming & TV-Ausstrahlung – So könnt ihr Wer wird Millionär? sehen

Wer wird Millionär? läuft immer montags, um 20:15 Uhr, bei RTL. Alle Folgen können nachträglich bei RTL+ gestreamt werden.