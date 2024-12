Dieser Star aus Das fünfte Element babysittete Bruce Willis' Kinder am Set – und wurde mit dem Film weltberühmt

Am Set von Das fünfte Element war einiges los – was dazu führte, dass eine damals noch relativ unbekannte Schauspielerin als Babysitterin für Bruce Willis' Kinder einsprang. Heute ist sie ein Superstar.

In Das fünfte Element wirkte Schauspielerin Milla Jovovich damals in ihrer ersten großen Filmrolle mit, die zugleich der Durchbruch des Models in Hollywood war. Hinter den Kulissen hatte sie noch eine zusätzliche Aufgabe am Set – und die hatte mit den Kindern von ihrem Co-Star Bruce Willis und dessen damaliger Ehefrau Demi Moore zu tun.

Milla Jovovich verhalf Bruce Willis und Demi Moore zu Zeit zu zweit

Wie die Seite People erst vor wenigen Monaten berichtete, hat Luc Bessons Sci Fi-Action-Film Das fünfte Element dieses Jahr sein 27. Jubiläum. In dem Film spielte Milla Jovovich an der Seite von Bruce Willis die Hauptrolle.

Während Jovovich in ihrer Rolle als mysteriöse Frau namens Leeloo einer besonderen Mission nachgeht, war Willis der Flugtaxifahrer Korben Dallas, der es sich zur Aufgabe machte, Leeloo zu unterstützen. Jovovich wird die Zeit am Set von Das fünfte Element in besonderer Erinnerung bleiben als "brillanter Moment" ihres Lebens:

Es gibt in unserem Leben immer ein paar brillante Momente zwischen all den Kleinigkeiten – zwischen all dem normalen Kram, zwischen all den Misserfolgen und Enttäuschungen und was auch immer, dem Guten, dem Schlechten, dem Normalen, dem Hässlichen.

Insbesondere die Zusammenarbeit mit Co-Star Bruce Willis war für Milla Jovovich ein bedeutendes Erlebnis:

Es muss einer dieser glänzenden Momente in meinem Leben, in meiner Karriere sein, der mir als Mensch und Schauspielerin wirklich etwas bedeutet hat. Es war ein besonderer Moment. Es war eine besondere Rolle.

Jovovich knüpfte nämlich auch privat freundschaftliche Kontakte mit Bruce Willis und seiner gesamten Familie, also Ehefrau Demi Moore und deren gemeinsamen Töchtern Rumer, Scout und Tallulah, die sie häufig am Set besuchten. Jovovich erinnerte sich im Interview an die gemeinsame Zeit:

[Bruce Willis] war ein ganzes Stück älter als ich. Ich war eher mit seinen Kindern und Demi [Moore] befreundet. Sie kamen zu Besuch. Wir haben zusammen Musik gehört und getanzt.

Wie die Schauspielerin erklärte, war sie wie eine ältere Schwester für Bruce Willis' Töchter und konnte ihrem Kollegen somit zu etwas „Mama- und Papa-Zeit“ am Set verhelfen.

Milla Jovovich hält bis heute Kontakt zum Willis-Moore-Clan

Im Weiteren erzählte Milla Jovovich in dem Interview, dass sie bis heute Kontakt mit der Familie hält:

Sie sind so cool und so wunderbare Mädchen. Sie haben so eine tolle Beziehung zu Demi, und das liebe ich. Ich betrachte sie als eine Familieneinheit, und ich finde es einfach wunderbar, was sie geschaffen haben.

Jovovich selbst wurde nach Das fünfte Element mit den Resident Evil-Filmen selbst zu einer Action-Heldin des Hollywood-Kinos. Sie ist nach wie vor hinter und vor der Kamera aktiv und derzeit an der Seite von Jennifer Hudson und Sam Worthington in Stefon Bristols Science Fiction-Film Breathe zu sehen.

Mittlerweile ist sie wie damals Bruce Willis selbst Mutter von drei Töchtern.