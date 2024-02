Dieser Deal klingt zu gut, um wahr zu sein: Smarte Bose-Soundbar für unter 300 Euro im Angebot

Die Bose 300 versteckt unter ihrer eleganten Hülle einige smarte Features, was sie sehr vielseitig macht. Mit dem kompakten Design passt sie unter fast alle Fernseher und verpasst eurem Heimkino Premium-Sound zum günstigen Preis.

Bose gehört im Soundbereich zu den Top-Marken, die gute Qualität gibt es natürlich nicht umsonst, doch manchmal gibt es starke Angebote. Wie aktuell bei Amazon, da wurde die kompakte Bose Soundbar 300 in einem befristeten Angebot um 42 Prozent reduziert. Das heißt, ihr spart ganze 210 Euro für die smarte Soundbar mit vielen Features.

Bose Soundbar 300: Klein aber oho

Optisch wirkt die Soundbar 300 durch die matte Kunststoff-Oberfläche und dem Metallgitter an der Front hochwertig und hat auch im Innenleben, trotz der kompakten Größe und einem geringen Gewicht von 3,2 kg einiges zu bieten. Am rechten und linken Ende der Soundbar sind jeweils vier Full Range Treiber verbaut. Ein Center-Hochtöner gibt Stimmen und Dialoge klar wieder, für ein verbessertes Heimkino-Erlebnis.

Preis und Größe wirken sich auch auf den Raumklang aus, der bei teureren Modellen, natürlich umfassender ist, dennoch besitzt die Soundbar 300 eine überraschend hohe Maximallautstärke. Wem das nicht reicht und wer schon andere Bose Lautsprecher besitzt, kann sie via Bluetooth mit anderen Geräten koppeln.

Bose Soundbar 300 bietet einige smarte Features

Besonders praktisch ist die automatische Klanganpassung in Echtzeit. Ein Umschalten in unterschiedliche Sound-Modi ist also nicht nötig, denn das regelt die Soundbar 300 selbst. Die Software erkennt von alleine, was gerade abgespielt wird und passt die Wiedergabe an. Wenn ihr nochmal nachjustieren wollt, ist dies über die App möglich.

Die braucht ihr auch für die Installation und die Bedienung, denn ein Display gibt es nicht. Dafür besitzt die Bose Soundbar die Sprachsteuerung von Alexa und Google. Wer gerne mal seine Fernbedienung verlegt, erhält mit der Voice4Video-Technologie eine smarte Lösung. Denn ihr könnt den TV ganz einfach über eure Stimme steuern.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.