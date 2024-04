Dieser Ex-Dschungelcamp-Star sichert sich neue Rate-Show bei RTL

Wirklich wahr?! In der neuen RTL-Show müssen Promis erraten, ob ihnen fiese Lügen aufgetischt werden. Ein Ex-Dschungelcamp-Star wird das Ratespiel moderieren.

Frischer Wind bei RTL: Der Sender kündigt eine neue Rate-Show an, in der Wahrheit und Lüge gefährlich nah beieinander liegen. Was euch bei Wirklich wahr?! erwartet und welcher Promi die Moderation übernimmt, erfahrt ihr hier.

Darum geht's in der neuen RTL-Show Wirklich wahr?!

Bei Wirklich wahr?! ist der Name Programm: Zwei prominente Teams treten gegeneinander an und müssen herausfinden, ob die präsentierten Geschichten wahr oder gelogen sind. Die verrückten Erzählungen sind jedoch schwer zu durchschauen. Wenn sich die Promis beim Rätseln in krude Spekulationen verlieren, ist Chaos und Mitraten vorprogrammiert. Das Team, das nach zwölf Runden mehr Lügen entlarvt hat, darf sich auf den Sieg freuen und 20.000 Euro für gemeinnützige Zwecke spenden.

Ex-Dschungelcamp-Star übernimmt Moderation

RTL hat vor kurzem bekannt gegeben, dass ein vertrautes Gesicht durch die Show führen wird: Daniel Hartwich wird der Moderator von "Wirklich wahr?!".

Für TV-Fans ist Hartwich aus der deutschen Medienlandschaft nicht mehr wegzudenken. Er moderierte schon zahlreiche Formate für den Sender und konnte mit seiner charmant-verpeilten Art ein Millionenpublikum für sich begeistern. Der 45-Jährige stand für Quotenhits wie Das Supertalent vor der Kamera und übernahm von 2013 bis 2022 Dirk Bachs Nachfolge bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!.

Aktuell führt Hartwich bei der Tanzshow Let's Dance an der Seite von Victoria Swarovski durch den Abend.

Wann wird die neue Show von Daniel Hartwich zu sehen sein?

Bisher wurden zwei Folgen in Auftrag gegeben. Ob die Show halten kann, was sie verspricht, könnt ihr bald selbst herausfinden. Die erste Folge wird am Mittwoch, dem 29.05. um 20:15 bei RTL zu sehen sein. Die zweite Folge wird eine Woche später am 05.06. zur selben Zeit gesendet. Beide Folgen stehen anschließend bei RTL+ auf Abruf bereit.