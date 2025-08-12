Dieser Hollywood-Star bettelte darum, einen Zombie in The Walking Dead zu spielen, aber er ist viel zu groß dafür

Die Beißer in The Walking Dead können wirklich angsteinflößend sein. Aber groß und muskulös sind sie in der Regel nicht. Das musste auch ein Marvel-Star und Fan der Serie auf die harte Tour lernen.

Wer hätte nicht gerne einen begehrten Hollywood-Star in der eigenen Produktion? Wenn der Star seinen Auftritt auch noch kostenlos anbietet, klingt das doch nach einer tollen Gelegenheit. Leider passt nicht jedes Gesicht – oder besser gesagt jeder Muskelberg – zu jeder Rolle. So wurde ein Action-Star mit einer Schwäche für das Zombie-Genre von den Machern von The Walking Dead abgelehnt.

Dave Bautista durfte nicht in The Walking Dead spielen – aber fand dennoch seinen Weg ins Genre

Mit Guardians of the Galaxy kam für den 198 Zentimeter großen und rund 130 Kilo muskelschweren Ex-Wrestler Dave Bautista der große Durchbruch. Schon Jahre vorher begann er in kleinen Action-Filmen zu spielen. Nach den Guardians war er auch öfter in Komödien zu sehen, in denen er das Action-Stereotyp aufs Korn nimmt. Doch als großer Fan des Zombie-Genres wollte er nur zu gerne auch bei der Erfolgsserie The Walking Dead mitmischen.

Wie Bautista 2021 in einem Interview mit Empire erzählte, hätte er sogar mehrfach versucht, die Macher davon zu überzeugen, ihn mitspielen zu lassen:

Ich bin ein Zombie-Fan. Ich habe jahrelang versucht, bei Walking Dead mitzumachen. Ich sagte, ich würde kommen und einen Zombie-Statisten spielen, völlig kostenlos, aber sie sagten, ‘du bist zu groß!’

Die Zombies in The Walking Dead waren wandelnde Leichen in unterschiedlichen Stadien der Verwesung. Die meisten hatten bereits Muskelmasse eingebüßt und waren kaum mehr als Haut, Knochen und allerlei seltsame Auswüchse. Ein praller Muskelberg wie Dave Bautista hätte einfach nicht in dieses Bild gepasst.

Jahre später konnte sich Bautista seinen Wunsch aber doch noch erfüllen. In Army of the Dead von Zack Snyder spielte er endlich in einem Zombie-Film mit. Zwar nicht als Zombie, aber dafür durfte er mehreren wandelnden Leichen den Garaus machen.

Für ihn war der Film vor allem deshalb interessant, weil es sich um einen Genre-Mix handelte. Neben Zombies geht es in Army of the Dead vorrangig um einen raffinierten Raub. Der von Netflix produzierte Film ist bei dem Streaming-Anbieter abrufbar.