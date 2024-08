Dieser Schocker dürfte vielen zu weit gehen: Einer der polarisierendsten Filme der letzten 15 Jahre kommt endlich wieder auf Blu-ray

Diese bizarre Familiengeschichte lässt euch nicht so schnell los. Mit Komik und ruhiger Grausamkeit schaffte es der griechische Film Dogtooth sogar zu den Oscars. Endlich erscheint er wieder fürs Heimkino.

Was Regisseur Yorgos Lanthimos anfasst, verspricht auf jeden Fall anders zu sein. Noch bevor er mit Filmen wie Poor Things und The Favourite in Hollywood Ruhm erlangte, sorgte er mit dem griechischen Film Dogtooth für Aufsehen. Die verstörende Satire über eine dysfunktionale Familie wurde 2011 für einen Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert und erscheint am 24. Oktober endlich wieder auf Blu-ray in einer Special Edition. Als Bonusmaterial erwarten euch geschnittenen Szenen, Trailer und ein Booklet.



Dogtooth setzt auf ruhige Inszenierung einer absolut verstörenden Familiengeschichte

Für Lanthimos bedeutete Dogtooth den internationalen Durchbruch. Die sterile und sehr ruhige Art, mit der er den grotesken Thriller inszeniert, entwickelt eine Intensität des Grauens, die gleichermaßen schockiert und fesselt. Trotz aller Grausamkeit ist das satirische Familiendrama mit allerhand Momenten der Komik durchzogen, beispielsweise wenn der Sohn todesmutig einem Kätzchen gegenübertritt, das den Kindern von ihren Eltern als blutrünstiges Wesen verkauft wurde.

Auf Rotten Tomatoes erhielt Dogtooth einen Kritiken-Score von 93 Prozent. Dort heißt es unter anderem, dass Dogtooth für manche zu verstörend sei, aber "so verblüffend originell, wie modernes Filmemachen nur sein kann." Und wer sich auf das groteske Familiendrama einlässt, den wird der Film nicht so schnell loslassen.

Darum geht es in dem grotesken Familiendrama Dogtooth

Die drei Geschwister einer reichen Familie kennen die Welt nicht außerhalb des Gartenzauns. Ihre reichen Eltern haben ihnen mit Lügengeschichten und bizarren Erziehungsmethoden das Fürchten vor der Außenwelt gelehrt. Doch immer mehr Fragen über das Leben außerhalb der luxuriösen Villaanlage drängen sich auf. Die Geschwister werden immer neugieriger, während die Eltern alles daran setzen, ihr Lügenkonstrukt aufrechtzuerhalten.

