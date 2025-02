Dschungelcamp-Voting manipuliert? Nach Sam Dylans Rauswurf gehen Fans auf die Barrikaden und erheben schwere Vorwürfe

Empörung bei den Dschungelcamp-Fans: Weil Quotengarant Sam Dylan völlig überraschend aus der Show flog, ist die Community extrem schockiert. Einige werfen RTL sogar vor, das Voting manipuliert zu haben.

Als an Tag 12 verkündet wird, dass Sam Dylan aus dem Dschungelcamp fliegt, zeigt sich ganz Deutschland schockiert: Wie kann es sein, dass der aufregendste Star der Staffel urplötzlich gehen muss, nachdem am Tag zuvor zwei andere Promis auf der Abschussliste gestanden hatten? Die Fans sind extrem sauer und vermuten sogar, dass beim Zuschauer-Voting getrickst wurde.

Dieser Rauswurf macht sprachlos: Dschungelcamp-Fans sind fassungslos

Die aktuelle Dschungelcamp-Staffel kam anfangs gar nicht gut an, denn die Stars kriegten einfach nicht den Hintern hoch. Niemand wollte in die Prüfung und alle dümpelten träge vor sich hin. Einer stach aus dem langweiligen Promi-Einheitsbrei von Anfang an heraus: Krawall-Diva Sam Dylan. Der Realitystar verstand es perfekt, die Aufmerksamkeit mit kalkulierten Dramen auf sich zu ziehen und das Publikum mit skandalösen Auftritten bei der Stange zu halten. Kein Wunder, dass er deshalb immer wieder in die Dschungelprüfung gewählt wurde.

An Tag 12 dann der Paukenschlag: Sonja Zietlow und Jan Köppen verkünden, dass Sam Dylan die Show verlassen muss – für ihn haben am wenigsten Menschen angerufen. Weil Sam jedoch als absoluter Favorit galt, fallen die Fans aus allen Wolken. Auf Instagram lassen sie dem Schock freien Lauf:

"Ich bin sprachlos! Sam hat diesen hinteren Platz absolut nicht verdient."

"Man kann über Sam denken, was man will, aber so einen frühen Rauswurf hat er nicht verdient."

"Er war der einzig Unterhaltsame im Langweiler-Camp."

"Voting ist sowas von fake": Dschungelcamp-Fans werfen RTL Manipulation vor

Weil am Vortag kein Promi das Camp verlassen musste, wurden die Stimmen vom Telefon-Voting von Tag 11 und 12 zusammengerechnet. Gestern standen Edith und Maurice auf der Abschussliste; in Folge 12 trifft es dann aus heiterem Himmel Dramaqueen Sam Dylan. Fans vermuten deshalb, dass beim Telefon-Voting nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein könnte. Auf Instagram hagelt es skeptische Kommentare:

"Ich bin wirklich kein Fan von Sam, aber diese Auswertung kann ich nicht glauben."

"Voting ist sowas von fake."

"Die Anrufer-Zahlen passen einfach so null zu den Instagram-Kommentaren."



"Das ist jetzt ein Fake. Hier entscheidet RTL, wer rausgeht. Ab heute brauche ich ja nicht mehr gucken. [...] Schade RTL, dass ihr nicht ehrlich seid mit den Anrufen."

Diese Kommentare bekommen extrem viel Zuspruch. Dass Sams Rauswurf auf Instagram große Wellen schlägt, macht die Fans erst recht stutzig, schließlich müsste sich das Anruf-Voting grob mit der Community-Meinung decken. Manche Fans vermuten sogar, dass der Sender aktiv beeinflussen möchte, wer die Show am Ende gewinnt: "Da hat man leider das Gefühl, dass RTL nachhilft." Einige halten diese Einschätzung aber für unsinnig, schließlich würde RTL mit Sams Rauswurf freiwillig auf noch mehr Drama verzichten. Ob der Sender sich zur Kontroverse äußern wird, bleibt abzuwarten.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du das Dschungelcamp 2025 schauen

Das Dschungelcamp läuft täglich um 20:15 Uhr live bei RTL. Die Show kann auf RTL+ live gestreamt werden; alle Folgen stehen im Anschluss auf Abruf bereit.