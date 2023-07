Dieses Apple MacBook gibt es jetzt so günstig wie nie: Es hat Leistung und Ausdauer ohne Ende

Das MacBook Pro mit Apples eigenem M1 Pro-Chip stellte die Notebookwelt auf den Kopf: Es kam mit einem kompakten 14 Zoll-Display und geizte nicht mit Rechenpower bei gleichzeitig richtig starkem Akku. Ein Traum-Laptop für Kreative und solche, die es werden wollen.

Apples MacBook Pro mit 14 Zoll (ca. 36 cm) ist seit 2021 auf dem Markt und sahnte reihenweise Top-Wertungen von Fachmagazinen ab. Die Variante mit einer 1 TB SSD-Festplatte und 16 GB Arbeitsspeicher bekommt ihr jetzt bei notebooksbilliger.de so günstig wie nie.

Ihr spart über 700 Euro auf die UVP und kommt so auf 1899 Euro. Das ist laut dem Preisvergleich von geizhals.de absoluter Tiefstpreis. Wir zeigen euch, warum das MacBook Pro vor allem in dieser Variante ein starkes Arbeitsgerät für Kreative ist.





MacBook Pro 14 Zoll mit M1 Pro: So stark ist das 2021er-Modell

Als erstes wird euch das äußerst scharfe Liquid Retina XDR Display mit seinen satten Farben ins Auge fallen. Mit 500 Nits ist der Bildschirm auch ausreichend hell, HDR Inhalte können sogar mit 1.000 bis 1.600 Nits wiedergegeben werden. So macht auch Streaming von Netflix und Co. richtig Spaß.

Im Inneren werkeln eine 8 Core-CPU und eine 14 Core-GPU (für die Grafik zuständig), die enorm viel Leistung bringen. Was heißt das konkret? Das MacBook Pro lässt die meisten Windows-Laptops im Staub zurück, dicke und schwere High-End-Gaming-Notebooks mal ausgenommen. Die Performance haute die Hardware-Expert:innen von Techradar regelrecht um. Vor allem in Anwendungen führt kaum ein Weg an dem MacBook Pro mit M1-Chip * vorbei, doch auch in Spielen macht der Apple-Laptop eine erstaunlich gute Figur, wie der Test von rtings.com zeigt.

MacBook Pro: Bis zu 17 Stunden Akkulaufzeit

Gerade für das mobile Arbeiten oder den Dj-Gig im Club ist ein ausdauernder Akku äußerst wichtig. Das MacBook Pro hält nicht nur extrem lange durch für einen Laptop dieses Kalibers, sondern drosselt auch die Leistung im Akkumodus kaum. Hier bekommt ihr wirklich verlässliche Performance und könnt euch so vollends auf eure Arbeit oder euer Projekt konzentrieren.

Der Nachfolger MacBook Pro M2 ist auch schon erhältlich

Auch das 14 Zoll-Mac Book Pro mit M2 Prozessor macht eine gute Figur, ist aber noch deutlich teurer. Bei Amazon * zahlt ihr derzeit 2.049 Euro für die Variante mit 512-GB-Festplatte und 16 GB Arbeitsspeicher. Das neue Modell bietet dafür HDMI 2.1, Support für schnelleres WLAN und mehr Leistung. Eine mindestens 20 Prozent höhere Performance könnt ihr hier erwarten. Egal für welches Modell ihr euch entscheidet, ihr bekommt starke Performance und Ausdauer für fast alles, was ihr mit dem Notebook vorhabt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.