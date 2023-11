Das gibt es selten im Fernsehen: Tele 5, ZDFNEO und Co. zeigen in den nächsten zwei Tagen eher zufällig Unmengen Sci-Fi-Storys. Hier kriegt ihr die Übersicht und eine Spezial-Empfehlung.

Das Wochenende bietet ein reiches Buffet an Sci-Fi-Kost. Ihr habt wahrscheinlich so viel Auswahl wie noch nie dieses Jahr, wenn ihr auf Dystopien, Roboter, Reisen in die Untiefen des Alls und oder die Erforschung künstlicher Intelligenz steht. All das findet ihr im Laufe des Wochenendes im Free-TV. Wir geben euch die Übersicht zu allen 9 Sci-Fi-Filmen des Wochenendes mit Sender und Ausstrahlungstermin.

Das sind die 9 Sci-Fi-Filme des Wochenendes und ihre TV-Termine

Das Sci-Fi-Wochenende beginnt mit einer Trash-Variante der Katastrophen-Sci-Fi-Schlachtplatte Moonfall, die sich wahrscheinlich nur für Hardcore-Fans des Genres eignet. Danach geht es aber stetig bergauf, unter anderem mit Michael Bays 200 Millionen Dollar schwerem Spektakel Transformers 2.

Diesen Sci-Fi-Film solltet ihr nicht verpassen

Die Schaumkrone des Science-Fiction-Wochenendes stellt A.I. - Künstliche Intelligenz von Steven Spielberg dar, der hier ein gefühlvolles Roboter-Märchen ablieferte. Den Film könnt ihr bei ZDFNEO ohne Werbung und in der Regel sogar in perfekter HD-Qualität sehen.

