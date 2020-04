Digimon Adventure im Stream: Die neue Anime-Serie könnt ihr ab morgen gucken

Ein neuer Digimon-Anime steht in den Startlöchern, um uns erneut in die Digiwelt zu entführen. Die neue Serie könnt ihr schon sehr bald hierzulande auf Crunchyroll verfolgen.

Die Digiritter sind zurück! Richtig gelesen, Tai und seine Freunde, die uns damals so manchen Anime-Nachmittag auf RTL II versüßt haben, sind wieder da und das mit neuen Abenteuern in der Digiwelt. Nun, zumindest irgendwie, denn bei Digimon Adventure handelt es sich strenggenommen um ein Reboot des gleichnamigen Anime-Hits aus unseren Kindertagen. Die neue Serie könnt ihr ab morgen auch hierzulande gucken.

Crunchyroll zeigt neuen Digimon Adventure-Anime im Simulcast

Video on Demand-Anbieter Crunchyroll gab gestern Abend offiziell bekannt, das Unternehmen habe sich die Rechte am Digimon Adventure-Reboot gesichert. Bis ihr euch selbst ein Bild von der neuen Anime-Serie machen könnt, müsst ihr euch auch nicht allzu lange in Geduld üben, denn ab morgen, dem 5. April 2020, startet auf Crunchyroll der Simulcast.

Digimon Adventure könnt ihr euch dann im japanischen Originalton mit deutschen Untertiteln ansehen. Ab wann ihr die neue Serie genau gucken könnt, ist derweil leider noch nicht bekannt, denn eine genaue Uhrzeit für den Stream will der Anbieter erst im Laufe des Wochenendes bekannt geben. Womöglich geht es beim neuen Digimon-Anime ähnlich schnell wie bei One Piece, dessen Simulcast-Termin erst kürzlich vorgezogen wurde.

Neben der Uhrzeit ist jedoch gegenwärtig noch eine weitere Frage ungeklärt, nämlich, ob Digimon Adventure direkt allen Crunchyroll-Nutzern zur Verfügung stehen wird, oder ob die Abenteuer der Digiritter, ähnlich wie One Piece, lediglich Nutzern mit einer Premium-Mitgliedschaft vorbehalten bleiben.

Worum geht es in Digimon Adventure?

Erneut folgen wir den uns bekannten Hauptcharakteren Tai, Matt, Joey, Izzy, Sora, Mimi und Kari sowie natürlich ihren Digimon auf ihren Abenteuern in der digitalen Welt. Allerdings wurde die uns bekannte Geschichte ein bisschen überarbeitet und ereignet sich nun in unserer Gegenwart des Jahres 2020. Nach einem ungewöhnlichen Zwischenfall landet Tai in der mysteriösen Digiwelt - der Beginn einer aufregenden Reise.

Digimon Adventure könnt ihr ab dem 5. April 2020 immer sonntags im Simulcast bei Crunchyroll sehen.

Werdet ihr euch die neue Digimon Adventure-Serie angucken?