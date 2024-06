Online streamen: Action-Kracher mit Sylvester Stallone, der dank bescheuerter Idee Kult wurde

Nach dem Deutschland-Spiel der Fußball-EM kam dieser Kult-Actionfilm mit Sylvester Stallone, den wir euch auch als Stream ans Herz legen.

Keiner macht es so wie Star Sylvester Stallone. In Over the Top wird nicht nur die Vater-Sohn-Beziehung gerettet und mit dem Truck durch Vorgärten gebrettert, dass es eine wahre Freude ist, nein: Hier dreht sich auch noch alles um eine Weltmeisterschaft im Armdrücken(!). Also der perfekte Action-Film, um ihn im Anschluss an das Deutschland-Spiel der Fußball-EM oder im Online-Stream zu gucken.

Worum geht's in Over the Top mit Sylvester Stallone?

Trucker Lincoln Hawk (Sylvester Stallone) will seiner schwerkranken Ex-Frau ihren Wunsch erfüllen und sich um den gemeinsamen Sohn Mike (David Mendenhall) kümmern. Der kommt allerdings frisch von der Militärakademie, soll laut seinem Opa (Robert Loggia) eigentlich bei ihm, Lincolns Schwiegervater, unterkommen und hat nur sehr wenig übrig für den Trucker-Lifestyle.

Vater und Sohn lernen sich auf einer langen Lastwagenfahrt näher kennen und freunden sich nach und nach an. Das verdanken wir vor allem dem absurden Hobby des Herrn Papa: Der will nämlich unbedingt an der Weltmeisterschaft im Armdrücken teilnehmen und beginnt, mit seinem Filius zu trainieren.

Scotia Cannon Wenn Sylvester Stallone in Over the Top erstmal das Basecap umdreht, geht's richtig ab.

Over the Top hält, was der Name verspricht und ist eine absolut spaßige Trash-Granate

In Over the Top ist der Name Programm: In diesem Film ist einfach alles ein bisschen drüber – und das ist auch gut so. Die melodramatische Geschichte über eine entfremdete Vater-Sohn-Beziehung entwickelt sich zu einer Art Road- und Buddy-Movie, nur um dann in einen völlig wahnwitzigen Rocky-Verschnitt zu münden. Allerdings komplett ohne Blutvergießen, was das Ganze noch familientauglicher macht.

Wenn ihr Sylvester Stallone mögt, Armdrücken zumindest witzig findet und sowieso immer schon mal sehen wolltet, wie Sly haufenweise Muskelmännern die Schultergelenke auskugelt, seid ihr hier genau richtig. Einen unironisch wirklich ganz fantastischen Soundtrack mit den Greatest Hits der 80er bekommt ihr quasi gratis obendrauf.

TV oder Stream: Wann und wo läuft Over the Top?

Hier gab es zum Glück keinerlei Kollisionsgefahr mit der Fußball-EM und dem Deutschlandspiel, das am 19. Juni 202 kam. Over the Top startete nämlich erst danach, und zwar ab 20:15 Uhr auf Nitro. Dort lief der Film bis um 22 Uhr, eine Wiederholung kommt erst einmal nicht.

Falls ihr den Sylvester Stallone-Film lieber nicht im linearen Fernsehen schauen wollt, könnt ihr ihn auch online streamen. Es gibt Over the Top bei Apple TV und Magenta TV zum Leihen oder Kaufen.

