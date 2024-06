"Spiel die Rolle": Gladiator-Star Russell Crowe knöpft sich Marvel-Aussagen von Kollegin vor und hält sich nicht zurück

Im Interview hat sich Russell Crowe zur Marvel-Kritik von Dakota Johnson nach Madame Web geäußert. Er hat klare Vorstellungen, was die Superhelden-Rolle mit sich bringt.

Dieses Jahr hat Madame Web einen weiteren Marvel-Tiefpunkt markiert. Der Superhelden-Blockbuster mit Dakota Johnson aus dem Hause Sony war ein kommerzielles Desaster , das bei der Kritik ebenfalls komplett durchfiel.

Im Anschluss äußerte sich die Hauptdarstellerin kritisch gegenüber der Machart von Blockbustern dieser Art, die keinerlei künstlerischen Raum mehr zulassen würden. In einem aktuellen Interview wurde Gladiator-Star Russell Crowe, der sowohl bei DC als auch Marvel Rollen gespielt hat, zu Johnsons Aussagen gefragt. Seine Reaktion fällt deutlich aus.

Russell Crowe erklärt, was das Spielen von Superhelden-Rollen ausmacht

Im Gespräch mit Bustle sagte Dakota Johnson Anfang März 2024 nach dem desaströsen Madame Web-Einspielergebnis, dass Superhelden-Blockbuster durch zu viele Entscheidungen eines Komitees anstelle individueller Entscheidungen der Filmschaffenden ruiniert werden:

Entscheidungen werden von Ausschüssen getroffen, und Kunst gedeiht nicht, wenn sie von Ausschüssen getroffen wird. Filme werden von einem Filmemacher und einem Künstlerteam um ihn herum gemacht. Man kann keine Kunst machen, die auf Zahlen und Algorithmen basiert.

Im aktuellen GQ -Interview wurde jetzt Russell Crowe gefragt, was er von Johnsons Statement halten würde. Seine Meinung ist deutlich, ohne seine Kollegin persönlich anzugreifen:

Du erzählst mir, dass du dich für einen Marvel-Film und ein verdammtes Universum für Comicfiguren angemeldet hast … und du nicht genug Pathos bekommen hast? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das für dich verbessern kann. Es ist eine gigantische Maschine, und sie produzieren Filme in einer bestimmten Größe. [...]

Das sind Jobs. Du weißt: Hier ist deine Rolle, spiel die Rolle. Wenn du erwartest, dass dies ein lebensveränderndes Ereignis wird, bist du meiner Meinung nach aus den falschen Gründen hier. [...}

Hier könnt ihr einen deutschen Madame Web-Trailer schauen, wenn ihr das wirklich wollt:

Madame Web - Trailer (Deutsch) HD

Für Russell Crowe schließen sich Superhelden-Blockbuster und künstlerische Impulse nicht aus

Crowe spricht aus Erfahrung, nachdem er in Man of Steel als Jor-El und in Thor 4: Love and Thunder als Zeus mitgespielt hat. Im GQ-Interview sagt er noch, dass die Drehs vor Green Screens für Superhelden-Filme herausfordernd sein können und die Bedingungen womöglich genauso hart wie an jedem anderen Set auch ausfallen.

Auch die Aussage, dass künstlerische Impulse nicht möglich seien, kann er nicht einwandfrei teilen. Der Dreh von Thor 4 sei seiner Meinung nach von Taika Waititis Vision geprägt worden und auch der kommende Kraven-Film mit Crowe in einer Rolle soll durch das Talent von Regisseur J.C. Chandor positiv aufgefallen sein.