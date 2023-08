Disney+ erhöht die Preise in Deutschland – die 3 (!) neuen Abo-Modelle erklärt

Disney+ ändert offiziell die Preise in Deutschland und führt mehrere neue Abo-Stufen ein. Wann passiert das? Und wie sehen die Preise aus? Wir beantworten alle wichtigen Fragen.

Der Streaming-Dienst Disney+ ändert zum zweiten Mal seine Preisstruktur – auch Deutschland ist betroffen. Das verkündete Disney in einer offiziellen Pressemitteilung. Über die Preiserhöhung hinaus führt das Unternehmen neue Abo-Stufen ein. Wir klären alle wichtigen Fragen.

Das sind die neuen Preise und Abo-Stufen für Disney+ in Deutschland

Premium-Abo:



11.99 Euro pro Monat

Bildqualität: bis zu 4K UHD & HDR

Gleichzeitige Streams: 4

Der Preis für ein Jahr liegt bei 119.90 Euro

Standard-Abo:



Preis: 8.99 Euro pro Monat

Bildqualität: bis zu Full HD 1080p

Gleichzeitige Streams: 2

Der Preis für ein Jahr liegt bei 89.90 Euro

Werbe-Abo

Preis: 5.99 Euro pro Monat

Bildqualität: bis zu Full HD 1080p

Gleichzeitige Streams: 2

Fazit: Welches Abo ist das richtige für mich?

Das Premium-Abo umfasst alle Funktionen des bisherigen Modells. Das Standard-Abo ist so teuer wie das bisherige Modell, die Bildqualität ist in der Spitze aber schlechter als im kommenden Premium-Modell. Außerdem habt ihr weniger gleichzeitige Streams zur Verfügung, was für größere Haushalte ein Problem werden kann. Wenn ihr wollt, dass sich an eurer Nutzer-Erfahrung gar nichts ändert, müsst ihr mehr zahlen. Wenn ihr wollt, dass sich am Preis nichts ändert, müsst ihr zum Standard-Abo wechseln.

Mehr zum Thema:

Wann gelten die neuen Preise für Disney+?

Disney+ setzt die neuen Preise am 1. November 2023 durch. Ihr habt also noch drei Monate Zeit, um euch zu überlegen, welches Abo für euch das richtige ist.

Auch Bestandskunden? Für wen die neuen Preise gelten

Ab dem 1. November sind zunächst nur Neukunden und Neukundinnen von der Preiserhöhung betroffen. Über bestehende Kund:innen heißt es, sie werden "über den 1. November hinweg ihr derzeitiges Monats- und Jahresabo zum bestehenden Preis beibehalten – zukünftige Änderungen vorbehalten. Dieses wird automatisch in „Premium“ umbenannt und zudem haben bestehende Kunden die Möglichkeit, auf das Modell „Standard mit Werbung“ zu wechseln."

Hinweis: Dieser Artikel wird derzeit mit weiteren Informationen aktualisiert.