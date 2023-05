Wann kommt Arielle, die Meerjungfrau zu Disney+? Alles zum Streaming-Start des Fantasy-Films

Arielle, die Meerjungfrau startet im Kino. Aber wann könnt ihr den Fantasy-Blockbuster bei Disney+ streamen? Wir verraten euch die sehr wahrscheinlichen Termine.

Die neue Live-Action-Verfilmung des Zeichentrick-Klassikers Arielle, die Meerjungfrau läuft seit Donnerstag, den 25. Mai 2023 in den deutschen Kinos. Der Streaming-Start des Films ist ebenfalls nicht mehr fern. Disney+ und Dienste wie Amazon nehmen Kinofilme immer schneller ins Angebot. Wir verraten euch, wie lange ihr warten müsst und wann ihr mit dem Disney+-Start von Arielle rechnen könnt.

Wann kommt Arielle, die Meerjungfrau zu Disney+?

Der wahrscheinliche Disney+-Start von Arielle ist am 16. oder 23. August 2023, also knapp drei Monate nach dem Kinostart. Das offizielle Startdatum von Arielle bei Disney+ steht noch nicht fest, wir können den Termin nur schätzen. Wir berechnen den Termin nach dem Beispiel Ant-Man 3: Der Film startete in den USA am 17. Februar 2023 im Kino. Das Startdatum für Disney+ war der 17. Mai 2023. Damit traf Ant-Man 3 exakt 89 Tage nach seinem Kinostart bei Disney+ ein. Bei Black Panther: Wakanda Forever beobachteten wir das gleiche Muster.



Falls ihr nicht mehr so lange warten wollt: Den Zeichentrick-Film Arielle könnt ihr derzeit im Abo von Disney+ ohne Zusatzkosten streamen *.

Wann kommt Arielle, die Meerjungfrau zu Amazon und Co.?

Zum Kaufen und Leihen gibt es Arielle wahrscheinlich am 25. Juli 2023, also 2 Monate nach dem Kinostart. So verfuhr Disney bei Ant-Man 3 und vielen anderen Blockbustern. Wie gesagt, wir können die Daten nur schätzen. Auf den groben Zeitraum könnt ihr euch aber verlassen.

Worum geht es in Arielle?

Arielle (Halle Bailey), die Meerjungfrau, lebt auf dem Grund des Ozeans. Als sie jedoch an die Oberfläche schwimmt und dort während eines Sturms einen Prinzen rettet, verliebt sie sich in ihn. Um ihren Fischschwanz gegen zwei Beine einzutauschen, verkauft sie ihre wunderschöne Singstimme an die Meerhexe Ursula und muss nun stumm versuchen, das Herz des Königssohns zu gewinnen.