Disney schafft sich sein eigenes Harry Potter – und Netflix-Star macht den Fantasy-Traum wahr

Die kommende Percy Jackson-Serie für Disney+ hat jetzt ihren Hauptdarsteller gefunden. Ihr kennt ihn schon als jungen Ryan Reynolds von Netflix.

Anfang des Jahres wurde die länger geplante Percy Jackson-Serie endlich konkret. Ende Januar kündigte Disney an, dass das Fantasy-Projekt mit dem Titel Percy Jackson and the Olympians offizielles grünes Licht bekommen hat und in Entwicklung geht.

Jetzt hat die Percy Jackson-Serie für Disney+ nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht, denn der Hauptdarsteller für die Titelrolle steht fest. Ihr könntet ihn schon aus einem aktuelleren Netflix-Blockbuster mit Ryan Reynolds kennen.

Disney schnappt sich den jungen Netflix-Ryan Reynolds als Percy Jackson

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird der 13-jährige Walker Scobell den Titelhelden in Percy Jackson and the Olympians spielen. Bekannt wurde der Jungstar zuletzt vor allem durch seine Rolle in Netflix' The Adam Project. In dem Sci-Fi-Blockbuster spielte er an der Seite von Ryan Reynolds dessen junge Version in der Vergangenheit.

Schaut hier noch den ersten Ankündigungstrailer für die Percy Jackson-Serie:

Percy Jackson and the Olympians - Announcement (English) HD

Die Handlung von Percy Jackson and the Olympians dreht sich um einen 12-jährigen Jungen (Walker Scobell), der erfährt, dass er ein Halbgott ist. Während er mit dieser Erkenntnis erstmal klar kommen muss, wird er vom Himmelsgott Zeus schon beschuldigt, ihn bestohlen zu haben. Mit einer Reise quer durch die USA muss Percy Jackson das Chaos in Ordnung bringen.



Percy Jackson ist für Disney ein Fantasy-Franchise mit Harry Potter-Potenzial

Nach den ersten beiden Kinofilmen Percy Jackson - Diebe im Olymp und Percy Jackson 2: Im Bann des Zyklopen unternimmt Disney offenbar nochmal einen Anlauf, um die Percy Jackson-Welt zu einem Fantasy-Universum à la Harry Potter auszubauen. Durch insgesamt fünf Bücher als Vorlage ist das Potenzial für ein größeres Franchise auf jeden Fall gegeben.

Die Dreharbeiten zu Percy Jackson and the Olympians sollen im Sommer beginnen. Die Serie dürfte dann 2023 bei Disney+ erscheinen.

