Disney+ wird heute zum Sci-Fi- und Horror-Paradies: 5 Topfilme jetzt verfügbar & einer besser als der andere

Disney gönnt heute. Der Streamingdienst lädt das Angebot mit 5 richtig starken Sci-Fi- und Horrorfilm auf. Dazu kommt eine sehr beliebte Sitcom.

Seit die Themenwelt Star auf der Disney+-Plattform existiert, hat der Streamingdienst sich locker gemacht. Der heutige Freitag ist das beste Beispiel für die neue Filmvielfalt, die neben Marvel, Star Wars und Zeichentrickfilmen herrscht.

Hier geht es zum Disney+-Abo *

Auf einen Schlag nimmt Disney+ fünf richtig gute Genre-Filme auf: 4 Science-Fiction-Hits und einen vielleicht nicht mehr ganz so geheimen Horror-Geheimtipp.

Die 5 Horror- und Science-Fiction-Neuzugänge bei Disney+

Underwater

Genre: Science-Fiction-Action-Horror

Science-Fiction-Action-Horror Moviepilot-Wertung: 6.0

6.0 Darum geht es: In Underwater - Es ist erwacht muss Kristen Stewart gefangen unter Wasser nach einem Erdbeben ums Überleben kämpfen, als eine unbekannte Bedrohung sie ins Visier nimmt.

Underwater - Trailer (Deutsch) HD

Alien - Die Wiedergeburt

Genre: Science-Fiction-Horror

Science-Fiction-Horror Moviepilot-Wertung: 6.8

6.8 Darum geht es: 200 Jahre nach den Ereignissen auf Fiorina findet sich Ellen Ripley (Sigourney Weaver) auf einer Raumstation wieder. Sie findet heraus, dass die ursprüngliche Ripley längst tot ist und sie nur Klon Nr. 8 ist. Ebenfalls scheint es Wissenschaftlern geglückt zu sein, den Alienmutter-Embryo zu klonen und aus ihrem Bauch zu entfernen.

Prometheus - Dunkle Zeichen

Genre: Science-Fiction

Science-Fiction Moviepilot-Wertung: 6.7

6.7 Darum geht es: Disney+ nähert sich der Vervollständigung der Alien-Reihe an. Prometheus ist im gleichen Universum wie Alien angesiedelt. Er erzählt von einem Forschungsteam, das nach Spuren der außerirdischen Schöpfer der Menschheit sucht.

Predators

Genre: Sci-Fi-Action-Horror

Sci-Fi-Action-Horror Moviepilot-Wertung: 6.0

6.0 Darum geht es: Eine aus allen Ländern der Welt zusammengewürfelte Truppe skrupelloser Elite-Soldaten und Killer wird im Dschungel eines unbekannten Planetens ausgesetzt. Keiner weiß, wie er dort gelandet ist, aber alle merken schnell, dass sie nicht zum Spaß dort sind: Blutrünstige außerirdische Predators machen die Jäger zu Gejagten.

Ready or Not - Auf die Plätze, fertig, tot

Genre: Horrorkomödie

Horrorkomödie Moviepilot-Wertung: 6.4

6.4 Darum geht es: Im Horrorthriller Ready or Not wird die Hochzeitsnacht einer jungen Braut (Samara Waeving) zum Albtraum, als die Familie, in die sie einheiratet, sie in ein Spiel verwickelt, bei der jedes Mitglied um das eigene Überleben kämpft.

Ab dem 14. Mai 2021 auf Disney+

Dazu kommen in der Gesamtübersicht der Woche noch die nicht ganz so empfehlenswerte Krieg der Welten-Serie und natürlich New Girl, eine der beliebtesten Sitcoms der letzten Jahre.

Podcast für Star Wars-Fans: 10 neue Serien bald bei Disney+

The Mandalorian ist nur der Anfang von Star Wars bei Disney+. Ähnlich wie bei Marvel erwarten uns in den nächsten Jahren zahlreiche Serien aus der weit, weit entfernten Galaxis.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Damit ihr den Überblick zwischen Obi-Wan Kenobi, Andor, The Book of Boba Fett und Co. nicht verliert, stellen wir euch in dieser Folge von Streamgestöber alle geplanten Serien vor und beantworten die wichtigsten Fragen: Worum geht es und was macht die Serie interessant?

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Über welchen Film freut ihr euch am meisten?