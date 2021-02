Disney+ wird morgen teurer: So zahlt ihr noch 1 Jahr den alten Preis - Heute letzte Chance

Disney+ erhöht die Preise - aber nicht für euch, wenn ihr die Anleitung unten befolgt. Ihr könnt von einer Hintertür profitieren und 20 Euro sparen.

Disney+ könnt ihr noch bis heute 23.59 Uhr günstiger erhalten. Morgen startet auf der Streamplattform die Erweiterung Star. Gleichzeitig erhöht Disney erstmal die Preise in Deutschland.

Es gibt allerdings eine Hintertür, mit der ihr die Preiserhöhung umgehen könnt. Für die kommenden 12 Monate zumindest. Denn wenn ihr heute das Jahres-Abo abschließt, zahlt ihr dieses eine Jahr lang noch den alten Preis.

Nur noch heute sparen bei Disney+: So profitiert ihr vom Jahres-Abo

Das Jahres-Abo kostet bis zum 22. Februar 69,99 Euro .

kostet bis zum 22. Februar . Am 23. Februar erhöht sich der Preis auf 89,90 pro Jahr .

. Bucht bis heute und zahlt den alten Preis von 69,99 Euro.

Das gilt übrigens auch für alle, die bereits ein Jahres-Abo abgeschlossen haben. Bei der automatischen Verlängerung gilt der alte Preis.

Der Monatspreis beträgt ab morgen 8,99 Euro pro Monat. Bisher waren es 6,99 Euro pro Monat.

Disney+-Erweiterung: Was ist Star?

In der neuen Kategorie findet ihr Filme und Serien, die sich an ein erwachsenes Publikum richten. Das sind Serien wie The Walking Dead, Lost und 24. Dazu kommen alle Buffy-Staffeln und die unheimlichen Fälle des FBI. Auch bei den Filmen wird ordentlich aufgestockt: Von Deadpool über Kingsman bis hin zur Stirb langsam-Reihe ist alles dabei.

Podcast zu Disney+: Lohnt sich der Streaming-Dienst?

Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber - auch bei Spotify - prüfen wir den neuen Streaming-Dienst Disney+ für euch:

Wie viel kostet Disney+? Kann ich den Account teilen? Welche Filme und Serien lohnen sich abseits der großen Star Wars- und Marvel-Inseln und was gucken wir selbst als erstes? Andrea, Jenny und Hendrik beantworten alle eure Fragen.



