Disney wollte nicht, dass ihr diesen Erotik-Thriller mit Ben Affleck und Bond-Star Ana de Armas seht

Was stimmt mit Tiefe Wasser nicht? Disney will mit dem Erotik-Thriller mit Ben Affleck und Ana de Armas nichts mehr zu tun haben und schiebt ihn zu Amazon Prime ab. Hier könnt ihr den Teaser sehen.

Ich weiß nicht genau, wie Ana de Armas und Ben Affleck im Teaser zu Tiefe Wasser Sex haben. Aber sie haben ganz offensichtlich Sex. Erotik-Thriller mit großen Stars sind (leider) eine Seltenheit geworden. Und aus irgendeinem Grund wollte Disney auch dieses glühende Stück Zelluloid lange der Öffentlichkeit vorenthalten. Diesen Anschein erweckte zumindest die chaotische Veröffentlichung und die praktisch nicht existente Promo-Phase für den Film.

Schaut den Trailer zu Deep Water/Tiefe Wasser mit Ben Affleck und Ana de Armas

Deep Water - Teaser Trailer (English) HD

Warum versteckt Disney diese Hochglanz-Erotik mit Ben Affleck und Bond-Star Ana de Armas?

Tiefe Wasser ist eine Patricia Highsmith-Verfilmung, also eine Adaption in der Tradition von Der talentierte Mr. Ripley. Es geht um das verheiratete Paar Vic (Ben Affleck) und Melinda (Ana de Armas), die eine offene Beziehung führen und tödliche Psychospiele miteinander spielen, die alle Menschen in ihrer Nähe gefährden. Regie führte erstmals seit 20 Jahren Adrian Lyne, der zuletzt den hotten Erotik-Reißer Untreu mit Diane Lane, Olivier Martinez und Richard Gere ablieferte. Der Titel und diese 3 Darsteller:innen: Was für eine Zeitkapsel!

Tiefe Wasser klingt natürlich nicht wie der klassische Disney-Stoff. Das Studio hat dennoch im Jahr 2019 (!) den Vertrieb zugesagt. Allerdings unter dem Banner des damals frisch einverleibten Konkurrenten 20th Century Fox. Vor über 2 Jahren, Herbst 2020, sollte der Film ursprünglich in die Kinos kommen. Alles verzögerte sich, vielleicht auch, weil Ana de Armas und Ben Affleck zu sehr miteinander beschäftigt waren. Die beiden führten eine putzige Pandemie-Beziehung.

Jedenfalls erhielt Tiefe Wasser den, vermeintlich, finalen Kino-Termin: 13. Januar 2022. Doch wenige Wochen vor Kinostart gab es kein Fitzelchen Promo-Material und wir fragten uns allmählich, ob der Erotik-Thriller Tiefe Wasser überhaupt existiert geschweige denn, ob er jemals die Kinosäle weltweit mit Ben Afflecks Orgasmus-Gesicht erhellen würde. Das tut er auch nicht.

Tiefe Wasser mit Ben Affleck und Ana de Armas kommt zu Amazon Prime

Disney veröffentlicht den Film nun am 18. März 2022. Das nächste Aber: Das Unternehmen verwendet für diesen Anlass nicht mal für die zweitgrößte Bühne Disney+ bzw. Star. Nein, Tiefe Wasser kommt zum Streamingdienst Hulu, der zwar auch eine Disney-Tochter ist, aber das wissen die wenigsten.

In Deutschland sehen wir den Ben Afflecks und Ana de Armas' Psychospielchen bei Amazon Prime. Der Film hat mit Disney von außen betrachtet nichts mehr zu tun, als würde sich irgendjemand für Tiefe Wasser schämen. Das wird interessant am 18. März. Aus so vielen Gründen.

