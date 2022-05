Doctor Strange 2: Lügendetektor-Test an Marvel-Star Elizabeth Olsen sorgt für große Verwirrung

Im Zuge des Kinostarts von Doctor Strange 2 hat sich Scarlet Witch-Darstellerin Elizabeth Olsen einem Lügendetektortest unterzogen. Das Ergebnis sorgt für Verwirrung hinsichtlich des größten Cameos im Film.

Achtung, es folgen Spoiler!

Während sich Doctor Strange in the Multiverse of Madness in seiner zweiten Wochen erfolgreich an den Kinokassen behaupten konnte, stellte sich Elizabeth Olsen einem ganz besonderen Interview: Vanity Fair fragte die Scarlet Witch-Darstellerin im Rahmen eines Lügendetektortests aus. Dabei kam auch der große Cameo des Films zur Sprache.



Das Format hat bei Vanity Fair Tradition und garantiert amüsante Momente, wenn sich die Antworten der Stars – je nach Situation – als Lüge oder Wahrheit entpuppen. Selten sorgte ein Lügendetektortest-Interview jedoch für so viel Verwirrung wie im Fall von Doctor Strange 2 und Olsen. Doch der Reihe nach: Was genau ist passiert?

Doctor Strange 2: Elizabeth Olsen als Mr. Fantastic-Darsteller John Krasinski nie getroffen

Nach rund zehn Minuten bekommt Olsen ein Foto von John Krasinski vorgelegt, der in Doctor Strange 2 einen Cameo als Mr. Fantastic absolviert. Olsen sagt jedoch, dass sie ihn nie getroffen hat. Als die Interviewerin darauf hinweist, dass die beiden in gleichen Film zu sehen sind, wiederholt Olsen ihre Antwort: "Ich habe ihn noch nie getroffen."

Hier könnt ihr euch das Lügendetektortest-Interview anschauen:

Der Lügendetektor gibt Olsen recht. Alle, die Doctor Strange 2 im Kino gesehen haben, dürften jedoch spätestens an dieser Stelle lautstark protestieren. Nicht zuletzt ist es Olsen selbst, die Krasinskis Mr. Fantastic in seine Einzelteile zerlegt. Wie kann das sein? Die Antwort ist weit weniger mysteriöse als Wandas Machenschaften im Film.

Marvel-Verwirrung: Ja, Olsen und Krasinski haben ich wirklich nie am Doctor Strange 2-Set gesehen

Wie Drehbuchautor Michael Waldron verrät, wurde die große Cameo-Sequenz in Doctor Strange 2 mit jeder Menge Tricks umgesetzt, da die Schauspielenden aufgrund von Terminüberschneidungen nicht alle zur gleichen Zeit am Set sein konnten.

Auch wenn Olsen und Krasinski auf der Leinwand in einem Bild zu sehen sind und sogar gegeneinander kämpfen, wurden ihre Auftritte getrennt von einander gefilmt. Olsen hat Krasinski wirklich nie getroffen. Doch dank der Magie des Filmemachens bedeutet das nicht, dass sich ihre Figuren keine gemeinsame Szene teilen können.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness läuft seit dem 4. Mai 2022 im Kino.

