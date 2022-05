Massig Marvel-Cameos in Doctor Strange 2: Die 7 größten Überraschungen im Überblick

In Doctor Strange 2 vereint das Multiversum zahlreiche bekannte und neue Marvel-Charaktere. Hier gibt's die 7 größten und überraschendsten Cameos im Überblick. Achtung, massive Spoiler.

Spider-Man: No Way Home stieß im Kino die Tür zum Mutliversum auf. Doctor Strange in the Multiverse of Madness schreitet nun hindurch und entfacht ein multiversales Feuerwerk an Marvel-Cameos, die so manchen Fan zum Staunen bringen sollten.



Zwar lassen sich weder Iron Man noch Deadpool auf der Cameo-Party blicken, aber dafür gibt es jede Menge anderer cooler Multiverse-Gastauftritte zu bestaunen. Unter den insgesamt sieben Marvel-Überraschungen finden sich auch Charaktere aus anderen Filmuniversen und Marvel-Serien.

Multiverse of Madness ist prall gefüllt mit Überraschungen für Fans. Wenn ihr diese nach eurem Filmbesuch nochmal Revue passieren lassen wollt oder einfach mitreden möchtet, dann haben wir für euch in diesem Artikel alle großen Überraschungsauftritte in der Übersicht – in der Reihenfolge, in der sie im Film zu sehen sind.



Marvel-Überraschung 1: Bruce Campbell heißt uns in der Welt der Illuminati willkommen

© Sony Pictures Bruce Campbell in Spider-Man 2

Nahezu alle Marvel-Cameos in Doctor Strange 2 finden im sogenannten Universum 838 statt. Hierhin verschlägt es Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) und American Chavez (Xochitl Gomez) bei ihrer Flucht vor der Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) durch das Multiversum.

In dieser utopisch wirkenden Realität treffen wir auf den Straßenverkäufer Pizza Poppa, der Marvel-Fans bekannt vorkommen sollte. Es handelt sich nämlich um einen Gastauftritt von Bruce Campbell. Der Hauptdarsteller aus Sam Raimis Tanz der Teufel-Franchise hatte bereits Cameos in allen drei von Raimi inszenierten Spider-Man-Filmen mit Tobey Maguire.

Hier im Universum 838 trifft Strange auch bald auf einem Zusammenschluss von Superheld:innen, die diese Realität vor Gefahren beschützt. Das Team der Illuminati setzt sich aus sechs Mitgliedern zusammen. Neben einer Variante des Zauberers Mordo (Chiwetel Ejiofor) erwarten Fans fünf weitere spektakuläre Marvel-Cameos.

Marvel-Überraschung 2: Anson Mount als Inhumans-König Black Bolt

© Disney/Marvel-Comics Black Bolt

Mit dem Auftritt von Blackagar Boltagon aka Black Bolt findet die vergessene und von vielen Fans verhasste Marvel-Serie Inhumans erstmals im MCU Erwähnung. Erneut spielt Anson Mount den König der mit übernatürlichen Fähigkeiten ausgestatteten Wesen.

Diesmal dürfen wir Black Bolt jedoch in seinem ikonischen Comic-Kostüm samt Stimmgabel-Helm bewundern. Da er mit seiner hypersonischen Stimme extreme Schallwellen erzeugt, bleibt er die meiste Zeit über stumm. Black Bolt ist auch das erste Illuminati-Mitglied, das stirbt. Todesursache: zerquetschter Kopf.

Marvel-Überraschung 3. Hayley Atwell als Captain Carter

© Disney Peggy Carter

Bereits die Animationsserie What If...? präsentierte uns eine Realität, in der nicht Steve Rogers, sondern Peggy Carter das Superheldenserum injiziert bekommt und später als Captain Carter den Vibranium-Schild führt. Auch im Universum der Illuminati existiert die übermenschlich starke Peggy aka Captain Carter, die hier erneut von Hayley Atwell gespielt wird.

Fans dürfen sich freuen, wenn Captain Carter das ikonische Steve Roger-Zitat "Ich kann das den ganzen Tag machen" von sich gibt. Kurz darauf folgt aber der große Schock: Captain Carter wird beim Kampf gegen Wanda mit ihrem eigenen Schild zweigeteilt.

Marvel-Überraschung 4. Lashana Lynch als Captain Marvel-Variante Maria Rambeau

© Disney Maria Rambeau

Was wäre, wenn Maria Rambeau anstatt Carol Danvers mit der Energie des Tesserakts zu einem mächtigen Überwesen geworden wäre? Doctor Strange 2 liefert die Antwort. Die aus Captain Marvel bekannte Lashana Lynch ist erneut als Maria Rambeau zu sehen. Sie ist Captain Marvel des Illuminati-Universums. Im Kampf gegen Wanda wird sie jedoch von einer riesigen Statue erschlagen.



Marvel-Überraschung 5. John Krasinski als Fantastic 4-Mitglied Reed Richards

© Amazon/Marvel Comics John Krasinski / Reed Richards

Seit Jahren wünschen sich Marvel-Fans, John Krasinski (The Office, A Quiet Place) in der Rolle des Fantastic 4-Anführers Reed Richards zu sehen. Doctor Strange 2 erfüllt uns diesen Wunsch endlich und lässt das erste Mal überhaupt ein Fantastic 4-Mitglied in einem MCU-Film auftauchen. Im klassischen Mister-Fantastic-Comic-Outfit bekommen wir den genialen Wissenschaftler mit den polymorphen Kräften als Mitglied der Illuminati zu sehen.

Leider erleben wir seine Fähigkeiten kaum in Aktion. Die Scarlet Witch fackelt nämlich nicht lange und verarbeitet Reed Richards zu menschlichen Spaghetti. Aber wenigstens stellt Wanda vorher noch sicher, dass seine erwähnten Kinder durch seinen Tod nicht zu Waisen werden. Mama Sue Storm muss diese in Zukunft alleine großziehen.

Aber keine Sorge, Reed Richards kehrt schon bald zurück. Marvel werkelt bereits an einer MCU-Neuauflage der Fantastic Four, die in den nächsten Jahren erscheinen soll. Ob Krasinski auch dort wieder als Mister Fantastic zu sehen ist, ist noch nicht bekannt.

Marvel-Überraschung 6: Patrick Stewart als Charles Xavier aka Professor X

© Disney Charles Xavier

Seit der Veröffentlichung des ersten Doctor Strange 2-Trailers kündigt sich ein Auftritt von Patrick Stewart an, der die Rolle des Mutanten Charles Xavier in insgesamt acht X-Men-Filmen spielte. Nun ist Professor X, der allererste X-Men-Charakter, der im MCU zu sehen ist – der monumentale Quicksilver-Auftritt in WandaVision stellte sich leider als Finte heraus.

Charles Xavier ist in diesem Universum der Anführer der Illuminati. Die große Überraschung dabei: Es handelt sich nicht um jenen X-Men-Mentor aus den bisherigen Fox-Filmen. Stattdessen mimt Patrick Stewart hier eine Variante von Professor X, die an die Animationsserie aus 1990er Jahren angelehnt ist – samt gelben Schwebestuhl.

Seit der Übernahme von 20th Century Fox durch Disney steht fest: Irgendwann in der nahen Zukunft werden auch die X-Men endlich ein Teil des MCU sein. Wie genau sie in der Welt des Universums 616 etabliert werden, ist noch nicht bekannt. Den Charles Xavier aus der Illuminati-Realität werden wir allerdings nicht wiedersehen. Denn Wanda hat ihm das Genick gebrochen.

Marvel-Überraschung 7: Charlize Theron als Clea

© 20th Century Television / Marvel Comics Charlize Theron / Clea

Die letzte große Marvel-Überraschung spart sich Multiverse of Madness bis zum Schluss auf. In der Abspannszene trifft Stephen Strange erstmals auf die mächtige Zauberin Clea, die ein Portal zur Dunklen Dimension öffnet. Gespielt wird Clea von Charlize Theron (Mad Max: Fury Road). In den Marvel-Comics ist sie die große Liebe von Stephen Strange. Wir dürfen also gespannt sein, wann und wie uns das MCU ihr gemeinsames Abenteuer präsentieren wird.

Welcher Marvel-Cameo in Doctor Strange 2 hat euch am meisten überrascht?