Marvel-Glücksfall: Einer der besten Horror-Momente in Doctor Strange 2 wäre fast nie gedreht worden

Unter den Horror-Ideen in Doctor Strange 2 kommt eine bei vielen Fans besonders gut an. Ausgerechnet die fand bei Regisseur Sam Raimi erst keine großen Anklang.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness überzeugt viele Marvel-Fans mit abgefahrenen Ideen und mehr als nur einer Prise Horror. Diverse Zuschauer erfreuen sich dabei etwa an einer Zombie-Version des Helden (Benedict Cumberbatch). Doch ausgerechnet an der zweifelte Regisseur Sam Raimi zuerst stark.

Vorsicht, Spoiler zu Doctor Strange 2.

Horror-Experte Sam Raimi zweifelte an Zombie in Doctor Strange 2

Das verriet Drehbuchautor Michael Waldron im Gespräch mit Polygon .

Ich wollte, dass der Film sich nach Sam Raimi anfühlt. Aber Sam kam nicht rein und sagte: "Gib mir einen Zombie." Als ich ihm die Idee des [un]toten Strange vorschlug, hatte er große Zweifel. Die Leute sollten nicht glauben, dass er [...] einfach nur sein Sam Raimi-Ding durchzieht. Erst als wir es [auf eine andere Weise] begründen konnten, war er [bei Zombie-Strange] an Bord.

Raimi wollte sich nicht in eine Schublade stecken lassen, was verständlich ist. Immerhin ist er neben seiner Arbeit an der ersten Spider-Man-Trilogie in erster Linie als Horror-Meister bekannt. Sein Durchbruch gelang ihm etwa mit dem Kult-Klassiker Tanz der Teufel.

Der Regisseur und sein Team arbeitet ganz offenbar sehr gewissenhaft daran, mit Doctor Strange 2 den richtigen Ton zu treffen. Auch der brutale Mord an einem Marvel-Schurken fiel offenbar der Schere zum Opfer. Die Mühe hat sich gelohnt. Der MCU-Kracher ist ein großer Kino-Erfolg (via Forbes ).

