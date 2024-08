Doppel-Exit im Dschungelcamp: Elena Miras und Eric Stehfest sind raus

Bei Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden wird ordentlich aussortiert. An Tag 14 müssen gleich zwei Promis das Camp verlassen.

Gerade erst mussten sich die Dschungelcamper bei Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden von Thorsten Legat verabschieden. Der Auszug kam überraschend, denn der Ex-Profisportler galt nicht nur unter den Fans, sondern auch bei Dr. Bob als haushoher Favorit auf die Dschungelkrone. Jetzt heißt es erneut Abschied nehmen – und zwar von gleich zwei weiteren Favoriten.

Frauen verbünden sich: Eric Stehfest wird aus dem Camp gewählt

Nach Thorstens Auszug kommt gleich die nächste Hiobsbotschaft. Die verbleibenden Dschungelcamper:innen können einen weiteren unter ihnen rauswählen, indem sie im Dschungeltelefon einzeln voten. Der Kniff: Wenn niemand eine Stimme abgibt, dann muss auch niemand gehen. Doch das Risiko will keiner der Stars eingehen und so schmieden Elena Miras und Danni Büchner einen Plan, um selbst im Camp bleiben zu können. Die Frauen geben ihre Stimme jeweils Eric Stehfest. Und so ist sein Schicksal besiegelt: Eric muss das Camp am nächsten Tag verlassen.

RTL Eric Stehfest hatte schon vermutet, dass die Reise für ihn zu Ende ist

Eric selbst hatte keine Stimme abgegeben, was er im Nachhinein bereut. Er hat zu lange versucht, den Gruppen-Gedanken aufrechtzuerhalten, anstatt an sich selbst zu denken. Stolz auf sich ist der Schauspieler allemal, wie er im Interview mit RTL nach seinem Rauswurf deutlich macht:



Denn das Härteste hier drin ist auf jeden Fall der Schlafentzug und der Hunger. Und da kämpft man ja gegen sich selbst. Und ich finde König oder Königin der Legenden sollte hier schon durchlaufen und das auch durchziehen, wach zu bleiben bei den Feuerwachen, und auch tagsüber alles zu geben und da gibt es einfach nicht viele, die das machen.

„Ich bin ein Star…“: Elena Miras geht mehr oder weniger freiwillig

RTL Elena Miras wird nach der Dschungelprüfung von Georgina Fleur getröstet

Bevor er endgültig das Camp verlässt, darf Eric noch eine letzte Amtshandlung vollziehen. Eric durfte die zwei Frauen bestimmen, die in die nächste Dschungelprüfung müssen. Der Ex-GZSZ-Star wählt Elena und Georgina Fleur. Die beiden treten zur Prüfung „Alles was quält“ an. Georgina und Elena müssen sich jeweils in eine sargähnliche Box legen, die in der Erde eingelassen ist. Danach wird sie geschlossen und Tiere werden mit den Frauen in die Box gelassen. Für Elena eine absolute Horrorvorstellung, denn sie hat Platzangst. Sie will es dennoch versuchen und legt sich zum Test in einen der Särge. Als der Deckel geschlossen wird, fängt sie bitterlich an zu weinen und bekommt eine heftige Panikattacke. „Ich bin ein Star, holt mich hier raus!“, sagt sie unter Tränen. Völlig am Ende und am ganzen Körper zitternd, wird sie von Sonja Zietlow und Georgina getröstet. Somit ist auch Elenas Zeit im Camp abgelaufen.