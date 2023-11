Doppelter Fantasy-Rückschlag: Netflix hat mit der Shadow and Bone-Absetzung noch eine Serie ausgelöscht, auf die Fans ewig hingefiebert haben

Nach 2 Staffeln wurde die Fantasy-Serie Shadow and Bone von Netflix abgesetzt. Das ist aber nicht die einzige schlechte Nachricht für Fans.

Netflix hat mal wieder gnadenlos zugeschlagen und gleich fünf Serien auf einmal abgesetzt. Dazu gehört auch die Fantasy-Adaption Shadow and Bone - Legenden der Grisha, die nach zwei Staffeln keine Fortsetzung mehr erhält. Fans müssen gleich nochmal stark sein, denn auch ein geplanter Shadow and Bone-Ableger wird jetzt nie das Licht der Welt erblicken.

Shadow and Bone-Spin-off wurde von Netflix eingestampft

Wie What's on Netflix bestätigt hat, wurde der geplante Shadow and Bone-Ableger Six of Crows jetzt auch eingestampft. Über die ersten beiden Staffeln der Hauptserie wurde das Spin-off schon langsam mit eigenen Figuren aufgebaut: Denn die von Fans gefeierte Diebesbande der Krähen rund um Kaz Brekker (Freddy Carter) kam in der ersten Buch-Trilogie des Grishaverse eigentlich noch gar nicht vor und wurde nur eingebaut, um sie auf ihre eigene verfilmte Roman-Geschichte vorzubereiten.

Showrunner Eric Heisserer sprach im März 2023 außerdem darüber, dass die Drehbücher für den Ableger schon vorbereitet worden sind. Eine Realisierung sei aber an die Bestellung einer 3. Staffel von Shadow and Bone geknüpft. Grünes Licht hatte Six of Crows generell noch nicht bekommen. Jetzt wurden auch die Pläne zu dieser Fantasy-Serie endgültig abgesagt.

Podcast: Das sind die Netflix-Highlights 2024 vom Sci-Fi-Epos bis zum Fantasy-Remake

Für 2024 wurden bereits viele spannende Netflix-Filme und -Serien angekündigt. Wir stellen euch die 9 spannendsten kommenden Netflix-Projekte vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von einer Sci-Fi-Bestseller-Verfilmung der Game of Thrones-Macher bis zu einer neu aufgelegten Zeichentrick-Serie im Realfilm-Gewand und einem Fantasy-Film mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown erwarten euch viele Highlights im neuen Jahr.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.