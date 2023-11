Netflix bleibt gnadenlos: 5 Serien auf einmal abgesetzt und das Fantasy-Epos Shadow and Bone ist dabei

Netflix zieht Konsequenzen aus dem langen Doppelstreik und hat jetzt gleich fünf Serien auf einmal abgesetzt. Getroffen hat es auch die große Fantasy-Adaption Shadow and Bone.

Gerade gab es noch ein unerwartetes Lebenszeichen, jetzt ist doch der tragischste Fall eingetroffen: Netflix hat die Fantasy-Serie Shadow and Bone - Legenden der Grisha nach 2 Staffeln abgesetzt. Der Streaming-Dienst hat wohl Konsequenzen aus dem langen Hollywood-Doppelstreik gezogen und aufgrund von steigenden Kosten gleich noch vier weitere Serien abgesetzt.

Mit Fantasy-Serie Shadow and Bone: Diese 5 Netflix-Serien wurden abgesetzt

Laut Deadline hat sich der Streaming-Dienst neben der Fantasy-Adaption der Grisha-Bücher von Leigh Bardugo außerdem von diesen vier Serien getrennt:

Wie Deadline erläutert, stecken nicht nur Kostengründe hinter den Absetzungen. Manche Serien würden auch nicht mehr in Release-Pläne passen, da zu viel Zeit durch den Streik der Drehbuchschreibenden und Schauspielenden vergangen ist und Produktionen zu lange stillstehen mussten.

Für Fantasy- und Shadow and Bone-Fans gab es vor kurzem zumindest noch einen kleinen Lichtblick. Netflix veröffentlichte das Videospiel Shadow and Bone: Enter the Fold als Erweiterung des Grisha-Universums.

Podcast: Das sind die Netflix-Highlights 2024 vom Sci-Fi-Epos bis zum Fantasy-Remake

Für 2024 wurden bereits viele spannende Netflix-Filme und -Serien angekündigt. Wir stellen euch die 9 spannendsten kommenden Netflix-Projekte vor.

Von einer Sci-Fi-Bestseller-Verfilmung der Game of Thrones-Macher bis zu einer neu aufgelegten Zeichentrick-Serie im Realfilm-Gewand und einem Fantasy-Film mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown erwarten euch viele Highlights im neuen Jahr.